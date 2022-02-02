Наталья Валевская в бикини рассказала о серьезном отравлении во время отдыха на Шри-Ланке

Наталья Валевская в бикини рассказала о серьезном отравлении во время отдыха на Шри-Ланке

Артистка пробовала местную острую кухню.

Известная украинская певица Наталья Валевская сильно отравилась.

Артистке, отдыхающей на Шри-Ланке, стало плохо в последний день отпуска. Об этом она написала в своем Instagram. Как поделилась исполнительница, вчера на ужин она заказала очень острое блюдо, из-за которого ей и стало неважно.

"На Шри-Ланке еда в большей степени относится к индийской кухне. А она в них, как вы знаете, традиционно с перчинкой. Вчера я пробовала очень острое блюдо, мой организм не выдержал, и как следствие, дал сбой. А сегодня я прохожу все круги интоксикации: температура, рвота и истощенность", – написала она.

К посту Валевская добавила фотографии, на которых позировала в бикини.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

Также звезда посоветовала поклонникам, которые собираются впервые поехать на остров, быть осторожными и просить поваров добавлять в блюдо меньше специй.

"Заказывайте не очень острую еду — не повторяйте мой опыт. Тем более на Шри-Ланке готовят и более привычную для нас еду, но мне хотелось с "огоньком". Теперь имею себе хлопоты в крайний день отпуска", — добавила она.

Наталья Валевская / instagram.com/valevska_official

В комментариях поклонники пожелали певицы побыстрее выздороветь: "Берегитесь, Наталка, и поправляйтесь быстрее", "Быстрого выздоровления", "У меня в Шри-Ланке тоже так было, сочувствую".

Не смогли обойти вниманием пользователи и фигуру звезды: "Вы невероятная", "Великолепная красотка топ-модель", "Какая красивая фигура".

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