Наталья Валевская в день своего 45-летия шокировала откровенным признанием о проблемах с сердцем

Наталья Валевская

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Украинская певица Наталья Валевская в свое 45-летие откровенно призналась, как бешеная популярность, концерты и изнурительный график привели ее к серьезным проблемам с сердцем.

Ко дню рождения артистка подвела итоги не только творческого пути, но и личных испытаний. За плечами знаменитости — 25 лет на сцене, десятки известных песен и сотни выступлений. Впрочем, период наибольшей востребованности она сейчас вспоминает без романтики. Тогда ее календарь был расписан почти без свободных дней. Успех захватывал, но одновременно постепенно забирал самое ценное. Только потом певица осознала, насколько опасным стал такой ритм.

«У меня было по 25 концертов в месяц. Все завидовали, думали: „Боже, у Валевской столько работы, как ей это удается?“ Но я не была счастливой. Это был путь фактически в больницу», — призналась исполнительница.

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Наталья Валевская

Последствия постоянной перегрузки не заставили себя ждать. Организм начал подавать тревожные сигналы, которые уже невозможно было игнорировать. В конце концов артистка оказалась под наблюдением медиков и впервые серьезно задумалась над собственным здоровьем. Именно тот период стал для нее переломным.

«Я довела себя до очень серьезных проблем с сердцем и попала в кардиологическое отделение. Тогда я впервые по-настоящему поняла, что здоровье не бесконечно. Можно доиграться до очень страшных вещей», — поделилась Валевская.

Наталья Валевская

После пережитого певица кардинально изменила отношение к работе. Теперь она сознательно отказывается от части предложений и больше не ставит карьеру выше собственного состояния. К тому же новым вызовом для нее стали соцсети, которые, по словам артистки, нередко провоцируют эмоциональное истощение не меньше, чем гастроли.

Также знаменитость призналась, что с годами научилась уделять время себе, близким и отдыху. Валевская убеждена, что никакие рейтинги или аншлаги не могут заменить внутреннюю гармонию и ощущение счастья.

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Напомним, недавно Наталья Валевская выдала правду о сотрудничестве с Пугачевой и премию в размере 10 тыс. долларов.

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