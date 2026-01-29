Наталья Валевская в игривом фотосете показала нового возлюбленного и поздравила его с важным праздником

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская в игривом фотосете показала своего нового возлюбленного и поздравила его с важным праздником.

Исполнительница не скрывает, что не одинока, но снимками с избранником радует не часто. Однако, конечно же, певица делает исключения, как и в этот раз. Возлюбленный артистки праздновал день рождения. Наталья Валевская просто не могла публично не поздравить его с особенной датой.

Поэтому, исполнительница опубликовала их совместные фото. На снимках счастливая парочка игриво позировала перед объективом фотокамеры в массивных шапках. Возлюбленный певицы надел головной убор таким образом, что совершенно невозможно разглядеть его лицо.

Наталья Валевская с возлюбленным / © instagram.com/valevska_official

Также Наталья Валевская адресовала мужчине теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Певица отметила, что возлюбленный делает ее очень счастливой. Артистка благодарна, что они выбрали друг друга и вместе наслаждаются жизнью.

"С днем рождения, мой любимый. С тобой мир теплее и светлее. Мое сердце выбрало тебя. Каждый день. Ты - мой дом, мой смех и моя смелость. С днем рождения!" - обратилась к избраннику артистка.

Наталья Валевская с возлюбленным / © instagram.com/valevska_official

Отметим, Наталья Валевская в течение 18 лет находилась в браке с Владимиром Пригладю. Однако летом 2022-го пара развелась, при этом причин не называла. Уже весной 2023 года исполнительница рассекретила свой новый роман. Избранника певица тщательно скрывает.

Напомним, недавно исполнительница Lida Lee чувственно поздравила возлюбленного, шоумена Даниэля Салема, с днем рождения. Парочка только в конце 2025 года рассекретила свой роман.