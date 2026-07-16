Наталья Валевская в слезах рассказала правду о потере троих детей: "Мне нужно простить себя"

Наталья Валевская

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Украинская певица Наталья Валевская впервые откровенно рассказала о трех пережитых выкидышах, чувстве вины и непростом пути к принятию утрат.

Артистка призналась, что долгое время не могла даже открыто говорить о материнстве, ведь эта тема оставалась для неё чрезвычайно болезненной. Лишь недавно, по её словам, она поняла, почему сознательно отгородилась от этой части своей жизни. Певица говорит, что годами пыталась найти ответы на вопросы, которые не давали ей покоя. В то же время сегодня она уже может откровенно поделиться своей историей. Именно поэтому решила публично рассказать о пережитом.

«Я почувствовала, что в какой-то момент заблокировала в себе материнскую инстинкт. Только в этом году я это осознала. О материнстве я говорить так просто не могу, потому что это очень болезненная для меня тема», — поделилась Валевская в интервью РБК-Украина.

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Наталья Валевская

Певица впервые рассказала, что пережила три утраты и считает себя мамой нерожденных детей. По словам певицы, этот опыт навсегда останется частью ее жизни. Она также вспомнила, что особенно тяжелыми стали последние годы, когда ей пришлось пережить еще две утраты. После этого артистка долго искала причину случившегося и винила себя. Однако сейчас она работает над тем, чтобы окончательно отпустить это чувство.

«Кто виноват? Я, потому что когда-то сделала определенный шаг. Но я уже попросила у Бога прощения за это на исповеди. Значит, Бог меня уже простил. Мне нужно простить себя», — призналась певица.

Наталья Валевская

Валевская также рассказала, что нашла свой собственный способ попрощаться с нерожденными детьми. Она устроила символическое место памяти, где смогла поговорить с ними и прожить свои эмоции. Кроме того, артистка подчеркнула, что женщины имеют право быть счастливыми независимо от того, стали они мамами или нет. В то же время она не скрывает, что до сих пор мечтает о ребенке. Если же естественным путем это не удастся, певица готова рассмотреть возможность усыновления.

Напомним, недавно 45-летняя Наталья Валевская, с кольцом на руке, намекнула на помолвку.

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