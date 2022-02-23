Наталья Валевская впервые призналась, что сделала аборт и объяснила почему

Артистка уже долгое время мечтает стать матерью.

Украинская певица Наталья Валевская впервые и откровенно рассказала об очень личном.

Исполнительница надеется, что у нее получится реализовать и свою заветную мечту – стать мамой. Только в программе ЖВЛ звезда призналась – такая возможность у нее была еще в 2003 году. Но она сознательно от нее отказалась из-за патологии малыша. "Такое давление было. Я просто не сформирована была", — говорит певица.

Тот аборт Наталья до сих пор вспоминает с холодом во всем теле: "Мы были еще не зрелые. Молодые. И совершили огромную ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа, и уже себя простила. Исповедалась, причастилась. Я знаю, что все будет хорошо", — сказала Валевская.

Чтобы наконец-то услышать детский смех, 40-летняя певица сделала уже не одну операцию. Валевская не опускает руки. Напротив – смотрит в будущее с верой. Недаром же у нее в репертуаре даже песня есть, которая так и называется — "Желания сбудутся".

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