Наталья Валевская вспомнила встречи с Пугачевой и публично обратилась к ней по случаю праздника

Наталья Валевская / © instagram.com/valevska_official

Украинская певица Наталья Валевская поделилась архивными фотографиями с Аллой Пугачевой и публично поздравила ее с днем рождения.

15 апреля артистке исполнилось 77 лет. По этому случаю Валевская вспомнила совместные моменты с примадонной еще до начала полномасштабной войны — когда они пересекались на сцене и различных мероприятиях. Украинская исполнительница в Instsgram публично обратилась к коллеге и оставила ей теплые пожелания, не скрывая благосклонности.

«С Днем рождения, Алла Борисовна! Вы мудрая, справедливая и настоящая Примадонна! Желаю Вам здоровья, силы и многая лета. Пусть все желания сбудутся! Спасибо Вам за опыт и советы, которые остались со мной навсегда. С уважением, Наталья Валевская», — написала певица.

Наталья Валевская и Алла Пугачева / © instagram.com/valevska_official

Отметим, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми во время войны покинула РФ и даже начала распродавать там свое элитное имущество. Супруги сразу заняли проукраинскую позицию и не боятся время от времени подкалывать россиян своей позицией. Как вот недавно Алла вызвала истерику у россиян своим постом в Instagram.

Напомним, Аллу Пугачеву с ее 77-летием уже также поздравила украинская актриса Ольга Сумская.