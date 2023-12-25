Наталья Валевская заподозрила участницу нацотбора на "Евровидение-2024" в плагиате

Исполнительнице показалось, что текст композиции одной из участниц очень похож на ее песню.

Украинская певица Наталья Валевская заподозрила участницу нацотбора на "Евровидение-2024" ANKA в плагиате.

Свои предположения артистка высказала в Instagram-stories. В частности, речь идет о конкурсной песне "Палала", где ANKA использовала такое словосочетание: "Палала, палала, палала, доки зірка з неба падала".

Тем временем у Натальи Валевской есть песня 2006 года выпуска "Палала", где есть такие слова: "Палала, палала, палала у моєму небі зірка. Падала, падала, падала, та й казали люди гірко".

Текст из песен Натальи Валевской и ANKA / Фото: instagram.com/valevska_official

Песня Натальи Валевской "Палала"

Песня ANKA "Палала"

"Певица использовала в песне словосочетание "палала, палала, палала". Как вы считаете, это плагиат или нет? Случайный или осознанный ход", — поинтересовалась у подписчиков Валевска.

Пост Наталии Валевской / Фото: instagram.com/valevska_official

Исполнительница отметила, что в украинском языке немало других слов, однако ANKA в своей конкурсной песне использовала именно такой набор.

Пост Наталии Валевской / Фото: instagram.com/valevska_official

Однако мнения пользователей разделились, большинство проголосовало за то, что никакого плагиата в композиции ANKA нет, однако почти половина пользователей убеждены, что участница нацотбора таки позаимствовала слова.

Напомним, ANKA стала 11 финалисткой нацотбора. Именно ее украинцы выбрали во время голосования у "Дії". Кто еще будет бороться за право представлять Украину на "Евровидении-2024" – смотрите по ссылке. Песни других конкурсантов пока не известны.

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