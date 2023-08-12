Наталью Могилевскую неожиданно застали в одном из вагонов киевской электрички

Пассажиры распространяют видео с артисткой в электричке в Сети.

Украинская певица Наталья Могилевская удивила поклонников.

На днях исполнительницу застали в одном из вагонов киевской электрички. Пассажиры, ехавшие в том же вагоне, активно распространяют по Интернету видео со звездой в электричке. Как выяснилось, сейчас Могилевская работает над съемками клипа на свою новую патриотическую композицию "Позивний".

Премьера трека состоится уже в следующую пятницу, 18 августа. А вот когда поклонники артистки увидят видеоработу, пока неизвестно.

Один из фрагментов клипа, по замыслу режиссера, сняли в электричке. Певица стоит в движущемся вагоне возле окна и эмоционально исполняет трек.

Наталья Могилевская показала, как снимала клип в столичной электричке

В свою очередь, фаны признались, что им очень понравилась новая композиция кумира:

Как же хорошо ваш голос звучит на украинском

Возрождение украинской песни, языка… Какая радость на душу в такие трудные времена

Очень крутая песня, как и вы, Наталочка

Напомним, что несколько недель назад Наталья Могилевская отметила день рождения. Звезде исполнилось 48 лет. Артистка похвасталась, что ей подарил любимый, которого зовут Валентин.

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