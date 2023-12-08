Наталью Могилевскую застали в Киеве с ребенком, который называл артистку мамой

В Сети активно набирает просмотры видео, в котором певица Наталья Могилевская предстала вместе с ребенком.

Ролик в Интернете распространил украинский TikTok-блогер Gopatsa. Это видео блогер снял недавно в Киеве на Оскорках. Ему удалось запечатлить, как счастливая Могилевская вместе с ребенком, которому на вид два-три года, идет в магазин. Более того, Gopatsa утверждает, что девочка называет звезду мамой:

"Могилевская родила! Откуда, вы спросите, такая информация? Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малыш зовет ее мамой. Ребенку на вид два-три года. И судя по этому возрасту можно заключить, что Могилевская, вероятно, родила до полномасштабного вторжения", — сделал предположение блогер.

Наталью Могилевскую увидели в Киеве вместе с ребенком

В свою очередь, юзеры склоняются к мысли, что это, скорее всего, племянница Могилевской. Ранее в интервью артистка делилась, что ее сестра в начале полномасштабного вторжения находилась на последних месяцах беременности.

Другие же фаны вспомнили, как когда-то Могилевская говорила, что не прочь взять ребенка из детдома, что, возможно, он и сделала. А еще одни поклонники Могилевской искренне за нее порадовались, если это действительно ее ребенок:

На концерте она рассказывала, что у нее в начале войны сестра родила. Может это племянница?

Она говорила как-то, что планирует взять ребенка из детского дома и это сделает

Если это правда, я очень рада за Наталью. Пусть будет счастлива

Если это правда, то супер. Не нужно лезть, если сама не рассказывает. Пусть будут счастливы

Напомним, несколько месяцев назад Наталья Могилевская в интервью рассказывала, почему у нее до сих пор нет детей. Тогда же артистка призналась, что проделала огромную работу над собой и готова пройти свой опыт женщины и матери.

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