Наташа Королева продолжает выдавать отдых в Крыму за США и подключила сына

Артистка показала, как с сыном серфит в "Калифорнии".
Певица Наташа Королева продолжает удивлять поклонников, рассказывая им, что отдыхает в Калифорнии, США, а в действительности проводит отпуск в оккупированном Крыму.
Так, на странице в Instagram знаменитость поделилась новыми кадрами, сделанными на территории оккупированного полуострова, а геометки поставила — Малибу, Калифорния. На снимках артистка позирует с сыном, 18-летним Архипом.
Родственники изображены на фоне моря с досками для серфинга. "Спасатели Малибу" — подписала фото Королева.
Фолловеры страницы исполнительницы снова обратили внимание, что природа в ее фотографиях уже слишком напоминает пейзажи Крыма:
- Правда Малибу? А я балерина
- Это Крым!
- Ага, три раза Малибу
Кроме того Королева поделилась с фанатами архивным фото, на котором изображена в куртке-косухе с ярким принтом. И снова певица поставила геометки — Калифорния, однако на этот раз Санта-Барбара.
Некоторые из пользователей считают, что Королева "шифруется" этими геометками как из США, чтобы ей из-за посещения оккупированного Крыма не продлили запрет въезда в Украину.
Напомним, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.
Осенью 2019-го артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020 Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.