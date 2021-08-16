Наташа Королева продолжает выдавать отдых в Крыму за США и подключила сына

Наташа Королева продолжает выдавать отдых в Крыму за США и подключила сына

Артистка показала, как с сыном серфит в "Калифорнии".

Певица Наташа Королева продолжает удивлять поклонников, рассказывая им, что отдыхает в Калифорнии, США, а в действительности проводит отпуск в оккупированном Крыму.

Так, на странице в Instagram знаменитость поделилась новыми кадрами, сделанными на территории оккупированного полуострова, а геометки поставила — Малибу, Калифорния. На снимках артистка позирует с сыном, 18-летним Архипом.

instagram.com/koroleva__star

Родственники изображены на фоне моря с досками для серфинга. "Спасатели Малибу" — подписала фото Королева.

instagram.com/koroleva__star

Фолловеры страницы исполнительницы снова обратили внимание, что природа в ее фотографиях уже слишком напоминает пейзажи Крыма:

Правда Малибу? А я балерина

Это Крым!

Ага, три раза Малибу

Кроме того Королева поделилась с фанатами архивным фото, на котором изображена в куртке-косухе с ярким принтом. И снова певица поставила геометки — Калифорния, однако на этот раз Санта-Барбара.

instagram.com/koroleva__star

Некоторые из пользователей считают, что Королева "шифруется" этими геометками как из США, чтобы ей из-за посещения оккупированного Крыма не продлили запрет въезда в Украину.

Напомним, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.

Осенью 2019-го артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020 Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.

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