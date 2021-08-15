Наташа Королева пыталась выдать фото из Крыма за Калифорнию

Фанаты сразу узнали место, где сфотографировалась артистка.

Известная певица Наташа Королева оконфузилась новой публикацией.

Так, в своем фотоблоге артистка разместила снимки, сделанные на фоне гор и живописных пейзажей. К фото, на которых исполнительница предстала в шляпе и леопардовой накидке, Наташа добавила геолокацию штата Калифорния.

Наташа Королева в Крыму / instagram.com/milkis_photo_

В посте звезда оставила следующее: "Дикий дикий запад".

Такой же геотег поставила и автор снимков Мила Батурина. Впрочем, внимательные фанаты заметили, что горы в США очень похожи на одну местность в оккупированном Крыму. Более того, они написали, где именно сделаны фотографии — у Белой скалы, в Белогорском районе. Также фотограф сообщила, что фото были сделаны во время съемок программы одного российского телеканала.

Наташа Королева в Крыму / instagram.com/milkis_photo_

Какая Калифорния... Крым наш...

Белую скалу ни с чем не спутать

Какая к черту Калифорния? Это Белая скала! Крым!!!

Это Крым!

Эти сообщения звезда пока не прокомментировала.

Также некоторые фолловеры предположили, что артистка указала в геолокации Америку, чтобы скрыть свою поездку в Крым и не получить санкций за незаконное посещение оккупированной Россией территории.

Наташа Королева в Крыму / instagram.com/milkis_photo_

Заметим, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.

Осенью в 2019-м артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020-м Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.

Напомним, недавно Наташу Королеву захейтили за странные фото в лифчике. Артистка озадачила фанов новой публикацией.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку