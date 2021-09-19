Наташа Королева шокировала, что у нее есть внебрачная дочь в США и показала ее фото

Наташа Королева шокировала, что у нее есть внебрачная дочь в США и показала ее фото

Артистка помогла стать отцом своему другу-гею.

Певица Наташа Королева шокировала признанием, что имеет еще одного ребенка.

Так, артистка, которая воспитывает взрослого сына Архипа со своим мужем, стриптизером Тарзаном, оказывается, имеет маленькую дочь. Артистка помогла своему другу-гею, который живет в США, предоставив свой биологический материал для суррогатного материнства. Об этом исполнительница рассказала в программе "Секрет на миллион".

Беременность у матери, которая вынашивала ребенка, протекала сложно. Роды также были очень тяжелыми. Девочка рождалась ножками вперед. Впрочем, все обошлось. Малышка появилась на свет в октябре в 2019 году.

Наташа поделилась, что малышка живет в Сан-Франциско. Певица виделась со своим ребенком и показала снимок, на котором держит кроху на руках. Фото сделано на пляже в Майами во время первой их встречи.

Наташа Королева с дочерью / скриншот с видео

Наташа Королева с дочерью / скриншот с видео

Знаменитость призналась, что боялась рассказывать об этом, поскольку некоторые люди могут отреагировать на событие негативно.

"Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, и наиболее положительная и счастливая ситуация, она может сказаться очень отрицательно", — пояснила артистка.

Также Королева добавила, что они с отцом девочки подписали соглашение, согласно которому певица не имеет прав на ребенка. Впрочем, в 16 лет дочь узнает, кто ее биологическая мама.

Наташа с каждым днем видит в девочке свое отражение.

Наташа Королева с дочерью / скриншот с видео

Рассекретила артистка и вознаграждение за донорство яйцеклеток. Отец ребенка дал ей примерно 50 биткоинов, это около 2,4 млн долларов. "Когда он сообщил мне о рождении дочери, был безумно счастлив. Хотел подарить кольцо, но я отказалась", — сказала исполнительница.

Когда есть возможность Наташа Королева приезжает в Америку и видится с дочкой. Также она общается с отцом по видеосвязи.

Муж певицы Сергей Глушко и его мама была в шоке от новости. Маме звезды даже стало плохо в студии.

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Заметим, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды.

Осенью в 2019-м артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020 году Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.

Напомним, ранее Галкин восхитил видео, как двойняшки поздравляли его и Пугачеву в свой день рождения. Лизе и Гарри исполнилось 8 лет.

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