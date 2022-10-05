Наташа Королева заявила, что готова отправить мужа Тарзана убивать украинцев

Певица-путинистка Наташа Королева выразила готовность отправить своего мужа, стриптизера Тарзана, на войну против Украины, если ему придет повестка.

Певица Наташа Королева, родом из Украины, живущая и работающая в России, заявила, что готова отправить мужа, стриптизера Тарзана на войну РФ против Украины.

Такое заявление она сделала в комментарии одному из российских СМИ. Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, является офицером российской армии. Королева отметила, что ее 52-летний муж подпадает под мобилизацию, однако по возрасту не проходит:

"Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так. Если придет повестка, то что? Так как все", — решительно сказала Королева.

Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

На вопрос, будет ли провожать Королева мужа на войну, она заявила: "Ну, а что делать? Если такая жизнь у нас".

Напомним, что несколько месяцев назад Ирина Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Наташи Королевой и публично сказала ей, что ее зять Тарзан – говно. Как известно, Наташа Королева, которая родом из Украины и сейчас проживает в России, вообще о войне молчит, а ее муж, стриптизер Тарзан, активно поддерживает Путина и армию России. К примеру, после зверств, которые оккупанты совершили в Буче, Тарзан записал видеообращение, в котором заявил, что "это ваши методы, нацистские, фашистские методы, никогда российский солдат не запятнается такой грязью".

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