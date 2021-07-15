Наташу Королеву захейтили за странные фото в лифчике

Артистка озадачила фанов новой публикацией.

Певицу Наташу Королеву раскритиковали на новую публикацию.

Так, в фотоблоге 48-летняя артистка запостила серию Селфи, на которых позировала на траве на фоне гортензии в костюме и синем лифе. Исполнительница выпятила пышный бюст и несколько озадачила гримасами и видом своего лица.

instagram.com/koroleva__star

instagram.com/koroleva__star

В посте знаменитость процитировала строки из песни Аллы Пугачевой: "Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!".

instagram.com/koroleva__star

В комментариях пользователи взорвались негативными сообщениями. Так, фолловеры писали, что Королева несколько перестаралась с фильтрами.

Ужасные фото

Фотошоп неудачный

У вас от фильтров лицо размазалось

О Боже, что это?

Заметим, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды. Осенью в 2019-м артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020-м Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.

Напомним, не так давно Наташа Королева удивила реакцией на предстоящюю свадьбу сына со стриптизершей. Звезда не одобряет ранний брак 19-летнего Архипа.

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