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Наташу Королеву захейтили за странные фото в лифчике

Наташу Королеву захейтили за странные фото в лифчике

instagram.com/koroleva__star

Артистка озадачила фанов новой публикацией.

Певицу Наташу Королеву раскритиковали на новую публикацию.

Так, в фотоблоге 48-летняя артистка запостила серию Селфи, на которых позировала на траве на фоне гортензии в костюме и синем лифе. Исполнительница выпятила пышный бюст и несколько озадачила гримасами и видом своего лица.

© instagram.com/koroleva__star
instagram.com/koroleva__star
© instagram.com/koroleva__star
instagram.com/koroleva__star

В посте знаменитость процитировала строки из песни Аллы Пугачевой: "Лето, ах лето, лето звездное звонче пой! Лето, ах лето, лето звездное будь со мной!".

© instagram.com/koroleva__star
instagram.com/koroleva__star

В комментариях пользователи взорвались негативными сообщениями. Так, фолловеры писали, что Королева несколько перестаралась с фильтрами.

  • Ужасные фото
  • Фотошоп неудачный
  • У вас от фильтров лицо размазалось
  • О Боже, что это?

Заметим, в 2016 году СБУ Украины запретила Наташе Королевой въезд в Украину сроком на 5 лет. Позже артистке все же позволили пересечь границу ради похорон ее бабушки. Певица пыталась обжаловать решение о запрете, однако проиграла суды. Осенью в 2019-м артистка обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой все же пустить ее на территорию страны. В 2020-м Королева в венке и кружевных велосипедках выпустила клип на украиноязычную песню.

Напомним, не так давно Наташа Королева удивила реакцией на предстоящюю свадьбу сына со стриптизершей. Звезда не одобряет ранний брак 19-летнего Архипа.