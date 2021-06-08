Нателла Крапивина со скандалом прекратила сотрудничество со Светланой Лободой

Продюсер и артистка проработали вместе 11 лет.

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина ошеломила заявлением.

Она заявила, что прекращает сотрудничество с артисткой. Об этом Крапивина написала на странице в Instagram. Бизнесвумен отметила, что больше не хочет иметь никакого отношения к шоу-бизнесу.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь никакого отношения к шоу-бизнесу", — написала Крапивина в фотоблоге.

instagram.com/natellakrapivina

После этого Нателла закрыла свой аккаунт в Instagram и сделала его приватным. Что заставило продюсера, проработавшую вместе с Лободой 11 лет, принять такое решение — неизвестно. Сама Лобода пока никак не прокомментировала слова экс-продюсера, разве что в сторис своей страницы в Instagram запостила ее пост о прекращении сотрудничества.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Вполне возможно, что все дело в скандале между Крапивиной и российским певцом Филиппом Киркоровым. Нателла раскритиковала поведение Киркорова и экс-жениха Ольги Бузовой, блогера Давы. На недавней роспремии "Муз-ТВ" Киркоров и Дава изображали из себя новобрачных, появившись в свадебных нарядах.

Музыкальную премию Крапивина назвала "цирком уродов" и "паноптикумом в чистом виде". Также Крапивина отметила, что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", имея в виду поведение Киркорова и Давы. В свою очередь Киркоров обвинил Нателлу в плагиате, намекая на то, что номер Лободы на МУЗ-ТВ уже очень напоминал постановку Бейонсе. Высказывания продюсера о том, что таких как они с Давой "ранее на Кавказе расчленяли на шашлыки" артист назвал гомофобными.

"Вы все еще ползаете как гусеницы и лишь судьба решит — раздавят вас, или из вас получится бабочка", — сказал в видео Киркоров.

Артист назвал Крапивину человеком двойных стандартов и отметил, что ей нужен специалист, который будет "сверять ее посты с текущим этическим кодексом".

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