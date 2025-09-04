Национальная легенда Мирослав Вантух рассказал, как встречался с Королевой Элизаветой ІІ и Фиделем Кастро

Елизавета II, Мирослав Вантух, Фидель Кастро

Руководитель ансамбля им. Вирского Мирослав Вантух поделился воспоминаниями, а именно, с какими известными личностями имел честь встречаться в течение жизни.

В откровенном интервью для проекта "Наодинці" художественный руководитель ансамбля имени Павла Вирского Мирослав Михайлович Вантух рассказал, как встречался с Королевой Великобритании Елизаветой II.

"Я прежде всего ценю людей за их труд, за их талант. Я три раза был в Великобритании и три раза встречался с Елизаветой. Она нас приглашала в Букингемский дворец, весь коллектив, то есть более ста человек. А лично я с ней полтора-два часа разговаривал. Во-первых, она очень интересная. Помню, она была очень удивлена, спрашивала, как вы достигаете всего этого, как коллектив из 80 человек танцует все как один. Разным интересовалась, даже спрашивала о наших зарплатах", - рассказывает Мирослав Михайлович.

Мирослав Вантух и его легендарный коллектив – Ансамбль им. Павла Вирского

Также народный артист вспомнил, как познакомился с легендарным кубинским лидером Фиделем Кастро. Это было еще до того, как он возглавил ансамбль имени Павла Вирского. Напомним, этим коллективом он руководит уже 46 лет.

"На Кубе я был, но с "Юностью", а не с ансамблем имени Вирского. Был три раза там. Мы объездили всю Кубу, шесть провинций. И в Гаване давали концерты, и он (Фидель Кастро. Прим.ред) три раза был. Помню, как он меня поразил. Четыре часа говорил, называл имена, фамилии, цифры – и все наизусть. И так эмоционально говорил, его очень любили, он интересен был мужчина", - вспоминает Мирослав Вантух.

