Нацотбор на "Детское Евровидение-2025": победу одержала 10-летняя София Нерсесян

София Нерсесян

В воскресенье, 12 октября, отгремел Национальный отбор на "Детское Евровидение-2025".

За право представлять Украину на международном конкурсе соревновались шестеро участников: Ликерия Чирва, Ольга Нестерко, дуэт Злата Иванив и Владислав Васицкий, София Нерсерян, Всеволод Скрима и Ангелина Глогусь.

Наконец, судьи, в состав которых вошли Влад Дарвин, Натела Чхартишвили-Зацаринна и Мишель Андраде, отдали первое место дуэту Злате Иванив и Владиславу Васицкому, а вот зрители, которые голосовали в два этапа, - Софии Нерсерян.

София Нерсесян представит Украину на "Детском Евровидении-2025"

Наконец, именно 10-летняя София, которая завоевала в сумме 11 баллов будет представлять Украину на международном песенном конкурсе. Юная певица будет бороться за победу с песней "Мотанка", автором которой является Светлана Тарабарова.

Отметим, "Детское Евровидение-2025" состоится уже 13 декабря. Страна-хозяйка - Грузия. Конкурс пройдет в Тбилиси в Олимпийском дворце. Всего за хрустальный кубок будут соревноваться 18 стран. На конкурс возвращаются Азербайджан, Хорватия, Черногория. От участия в этом году отказались Эстония и Германия.