Нацотбор на "Детское Евровидение-2026": кто будет представлять Украину на песенном конкурсе

Эрика Колесниченко победила на нацотборе на "Детское Евровидение-2026" / © suspilne.media

Реклама

В субботу, 26 сентября, состоялся Национальный отбор на песенный конкурс «Детское Евровидение-2026», который организует в этом году Мальта 24 октября.

За победу в нацотборе соревновались шесть юных вокалистов — Анастасия Пошедина, Роман Дорошенко, Эрика Колесниченко, Дмитрий Карабет, Марко Сердинский и Злата Солоненко. Однако

Реклама

Украину на «Детском Евровидении-2026» представит 11-летняя Эрика Колесниченко. Девушка сразится за победу с песней «НЕ колискова», которую для нее написала продюсер нацотбора Светлана Тарабарова. Основной смысл композиции — рассказ о том, что жизнь не всегда сладкая сказка, но если хочешь достичь своих желаний, то надо действовать и не терять веру в себя.

Реклама

На нацотборе на «Детское Евровидение-2026» Эрика получила 11 баллов — 5 от жюри и 6 от зрителей. Однако такое же количество баллов получила и ее конкурентка Злата Солоненко. Победительницей выдбрали именно Эрику, поскольку зрители предпочли ее.

Результаты голосования нацотбора на «Детское Евровидение-2026» / © скриншот с видео

Отметим, Эрика Колесниченко — 11-летняя вокалистка. Девушка родом из города Белая Церковь Киевской области. Она с шести лет занимается вокалом. Также юная певица увлекается театральным искусством и даже играла в спектаклях. Еще одно хобби Эрики — верховая езда.

Напомним, в Украине сейчас также готовятся к нацотбору на «Евровидение-2027». Недавно раскрыли имя известного певца, который стал музыкальным продюсером конкурса. Артисту уже в третий раз доверяют эту миссию.

Новости партнеров