Нацотбор на "Евровидение-2026": еврофаны оценили выступления участников из лонглиста и выбрали фаворита
Первое место в рейтинговой таблице заняла молодая исполнительница.
Впервые в истории нацотбора на "Евровидение" на закрытые прослушивания пригласили не только команду продюсеров, но и 11 представителей крупнейших сообществ еврофанов.
Они присоединились к музыкальному продюсеру нацотбора Джамале, креативному продюсеру Герману Ненову и главе украинской делегации на "Евровидении" Оксане Скибинской. Приглашенные фанаты получили эксклюзивную возможность оценить выступления 15 участников лонглиста. Каждую композицию они ранжировали по шкале от 1 до 15 баллов. Затем оценки суммировали — и сформировали полноценную рейтинговую таблицу.
Результат голосования опубликовали на сайте "Суспільного Мовлення". Заметно, что больше всего еврофанов поразили Leleka, monokate, Mr. Vel. Также в пятерку лучших, по мнению еврофанов, вошли Jerry Heil, которая уже бывала на главной сцене «Евровидения-2024», и Mon Fia. Внизу рейтинга оказались Oks, Valeriya Force и Марта Адамчук.
Глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская объяснила, что мнение еврофанов стало важной частью отбора именно на этом этапе. Она подчеркнула, что на самом деле это является промежуточным результатом и в будущем список финалистов может кардинально отличаться от этого.
"Кроме того, что увидели и услышали еврофаны в зале, при определении финалистов нацотбора будут учтены также видеозаписи выступлений участников на прослушивании. Практика показывает, что довольно часто артисты, которые поражают исполнением в зале, не могут достучаться до зрителя через объектив камеры. А „Евровидение“ — это прежде всего телевизионный конкурс. Поэтому не исключаем, что рейтинг еврофанов и список финалистов будут отличаться», — отметила Оксана Скибинская.
Отметим, до 15 декабря будет определена девятка финалистов нацотбора-2026. Список будет сформирован после того, как на днях состоится решающее прослушивание. Среди артистов, которые не пройдут в финал напрямую, проведут онлайн-голосование, и именно оно определит десятого финалиста.
А уже в феврале следующего года станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2026" — победителя определят зрители и профессиональное жюри.
