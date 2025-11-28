Нацотбор на "Евровидение-2026": еврофаны оценили выступления участников из лонглиста и выбрали фаворита

Нацотбор на "Евровидение-2026" / © instagram.com/suspilne.eurovision

Впервые в истории нацотбора на "Евровидение" на закрытые прослушивания пригласили не только команду продюсеров, но и 11 представителей крупнейших сообществ еврофанов.

Они присоединились к музыкальному продюсеру нацотбора Джамале, креативному продюсеру Герману Ненову и главе украинской делегации на "Евровидении" Оксане Скибинской. Приглашенные фанаты получили эксклюзивную возможность оценить выступления 15 участников лонглиста. Каждую композицию они ранжировали по шкале от 1 до 15 баллов. Затем оценки суммировали — и сформировали полноценную рейтинговую таблицу.

Результат голосования опубликовали на сайте "Суспільного Мовлення". Заметно, что больше всего еврофанов поразили Leleka, monokate, Mr. Vel. Также в пятерку лучших, по мнению еврофанов, вошли Jerry Heil, которая уже бывала на главной сцене «Евровидения-2024», и Mon Fia. Внизу рейтинга оказались Oks, Valeriya Force и Марта Адамчук.

Рейтинговая таблица по результатам голосования еврофанов / © corp.suspilne.media

Глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская объяснила, что мнение еврофанов стало важной частью отбора именно на этом этапе. Она подчеркнула, что на самом деле это является промежуточным результатом и в будущем список финалистов может кардинально отличаться от этого.

"Кроме того, что увидели и услышали еврофаны в зале, при определении финалистов нацотбора будут учтены также видеозаписи выступлений участников на прослушивании. Практика показывает, что довольно часто артисты, которые поражают исполнением в зале, не могут достучаться до зрителя через объектив камеры. А „Евровидение“ — это прежде всего телевизионный конкурс. Поэтому не исключаем, что рейтинг еврофанов и список финалистов будут отличаться», — отметила Оксана Скибинская.

Отметим, до 15 декабря будет определена девятка финалистов нацотбора-2026. Список будет сформирован после того, как на днях состоится решающее прослушивание. Среди артистов, которые не пройдут в финал напрямую, проведут онлайн-голосование, и именно оно определит десятого финалиста.

А уже в феврале следующего года станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2026" — победителя определят зрители и профессиональное жюри.

Напомним, недавно певец Melovin ошеломил заявлением об отказе от нацотбора и объяснил свою позицию.