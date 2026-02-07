Нацотбор на "Евровидение-2026": где и когда смотреть, кому пророчат победу и как голосовать

Нацотбор на "Евровидение-2026"

В эту субботу, 7 февраля, состоится масштабное событие, которого украинские еврофанаты ждали год, - Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

За право представлять Украину на музыкальной гонке будут соревноваться 10 финалистов. Однако только одному из них удастся убедить судей и зрителей и завоевать путевку в Вену, Австрия, где уже в мае состоится юбилейное "Евровидение".

Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на нацотборе. Мы будем подмечать самые интересные моменты на конкурсе, вести текстовую онлайн-трансляцию и первыми сообщим имя победителя. А пока же предлагаем узнать, где и во сколько смотреть нацотбор, что известно о финалистах, кому пророчат победу и как голосовать за своего фаворита.

Где и во сколько смотреть финал Национального отбора на "Евровидение-2026"

Нацотбор на "Евровидение-2026" традиционно состоится в субботу, а именно 7 февраля. Трансляция конкурса начнется с предшоу, начало которого запланировано на 18:00. Его будет вести Анна Тульева. Она будет рассказывать о финалистах, их подготовке и о смыслах, которые в этом году заложены в нацотбор.

Анна Тульева / © suspilne.media

Сам финал Национального отбора на "Евровидение-2026" начнется уже в 19:00. Ведущими шоу стали неизменный Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, которой впервые выпала такая возможность.

Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко / © suspilne.media

Посмотреть финал нацотбора можно на телеканале "Суспільне Культура", на YouTube-канале "Евровидение Украина", на "Радио Проминь", в приложении "Дія". Также просмотр будет доступен на диджитал-платформах "Суспільного".

Что известно о финалистах нацотбора и их конкурсных песнях

В нацотборе на "Евровидение-2026" будут участвовать десять финалистов. Девять участников выбрал оргкомитет конкурса. А за последнего финалиста голосовали украинцы в "Дії". Это место себе выборол певец KHAYAT.

Также уже проведена жеребьевка, на которой определили, в какой последовательности будут выступать артисты. Первой на сцену выйдет певица Valeriya Force, настоящее имя которой Валерия Симулик. Артистка будет бороться за победу с песней Open Our Hearts. Артистка родом из Харькова, однако сейчас живет в США. Для участия в нацотборе исполнительница вернулась в Украину. Ранее украинцы могли ее видеть в таких проектах, как "Україна має талант" и "Х-Фактор".

Вторым свой конкурсный номер будет показывать дуэт Molodi, который состоит из вокалиста Кирилла Рогова и барабанщика Ивана Степанищева. Коллектив был основан в 2020 году в Мариуполе. Артисты работают в жанре альтернативного попа и электроники. Что интересно, это уже вторая попытка Molodi попасть на "Евровидение". В прошлом году музыканты участвовали в нацотборе, но заняли "серебро". Сейчас Molodi борются за победу с песней legends.

Третьей на нацотборе будет выступать певица Monokate, она же Екатерина Павленко. Ранее артистка была солисткой группы Go_A, которая сейчас находится в творческой паузе. Коллектив участвовал в "Евровидении-2021" с песней "Шум". Группа тогда заняла пятое место. В 2025 году артистка начала сольную карьеру. Monokate будет участвовать в нацотборе с песней "ТУТ".

Четвертой на сцену выйдет альтернативная рок-группа The Elliens. Коллектив был создан представительницей Украины на "Детском Евровидении-2021" Еленой Усенко и саундпродюсером и гитаристом Никитой Федоровым. В состав группы также входит басист Стас Хмель. The Elliens на сцене нацотбора будет исполнять песню Crawling Whispers.

Также в нацотборе участвует и певец Laud, настоящее имя которого Владислав Каращук. Для исполнителя это уже третья попытка попасть на "Евровидение". Он участвовал в нацотборе в 2018 году, где занял четвертое место, и в 2019 году, но тогда не попал в финал. На этот раз Laud борется за победу с песней Lightkeeper и будет выступать под номером пять.

Шестой на сцене нацотбора будет выступать певица и композитор LELÉKA, настоящее имя которой Виктория Корникова. Долгое время артистка живет в Берлине, где прославляет украинскую культуру. В нацотборе исполнительница участвует с песней Ridnym.

Седьмым на сцену выйдет Mr. Vel. Настоящее имя артиста Валерий Мирошниченко. Он является солистом Киевского национального академического театра оперетты. Также Валерий преподает вокал. Украинцы могут помнить его благодаря таким проектам, как "Голос країни" и "Х-Фактор". На сцене нацотбора артист исполнит песню Do Or Done.

Восьмым свой номер покажет певец KHAYAT, он же Андрей Хайат. Именно его выбрали украинцы, когда голосовали в "Дії" за десятого финалиста. Однако артист далеко не впервые участвует в нацотборе. Впервые он выступал на сцене конкурса в 2019 году, но тогда не попал в финал. В 2020 году KHAYAT занял на нацотборе второе место, а в 2025-м - четвертое. На этот раз артист борется за победу с песней "Герци".

Девятой свой номер покажет певица Jerry Heil, она же Яна Шемаева. Для исполнительницы нацотбор - это тоже не что-то новенькое. Артистка дважды пыталась попасть на "Евровидение" как сольная певица, а именно в 2020 году и в 2023-м. В 2024 году Jerry Heil посчастливилось победить на нацотборе, но в дуэте с рэпершей alyona alyona. Композиция Teresa & Maria принесла артисткам "бронзу" на "Евровидении-2024". Теперь артистка снова пытается попасть на международный конкурс, но уже сама. На этот раз певица исполнит песню Catharticus (Prayer).

Последним будет выступать фольклорная группа "ЩукаРиба". Коллектив состоит из профессиональных фольклористов, этнологов и историков. Участники группы занимаются возрождением аутентичных композиций, работают с архивами и полевыми записями, при этом сочетают традиции с современной подачей. На нацотборе коллектив исполняет песню "Моя земля".

Кому пророчат победу на нацотборе

Еврофанаты, в том числе и мировые, уже определились с фаворитом. На официальном сайте "Евровидения" победу пророчат Jerry Heil с песней Catharticus (Prayer). За нее отдали 47% голосов. Второе место занимает LELÉKA. 19% еврофанатов убеждены, что она победит. Тройку лидеров замыкает Monokate с 16%.

Еврофаны определились с фаворитом нацотбора на "Евровидение-2026" / © eurovisionworld.com

Отметим, это лишь прогнозы еврофанатов, которые далеко не всегда соответствуют действительности. Кроме того, после выступлений участников вживую картинка может кардинально измениться.

Жюри нацотбора и как голосовать зрителям

В этом году состав жюри выбирал оргкомитет конкурса. Выступления участников будут оценивать пятеро судей - победительница "Евровидения-2004" Руслана, певица Злата Огневич, композитор Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Судьи нацотбора на "Евровидение-2026" / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Зрители в возрасте от 14 лет могут голосовать за своего фаворита в "Дії". Для этого необходимо зайти в приложение, в разделе "Сервисы" выбрать "Опрос" и отдать свой голос за кого-то из 10 финалистов. Также можно будет отправить SMS-сообщение, но только одно, на номер 7576 с кодом от 1 до 10, который соответствует порядковому номеру участника. Ведущие в эфире объявят начало, а также завершение голосования.