Нацотбор на "Евровидение-2026": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

В список попали настоящие звезды «Евровидения», которых еврофаны могли видеть в прошлые годы.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Нацотбор на "Евровидение-2026"

Нацотбор на "Евровидение-2026"

Стали известны имена артистов, которые могут выйти в финал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

«Суспільне» представило официальный лонглист на своем YouTube-канале. В список вошло 15 исполнителей из разных музыкальных жанров и регионов Украины. В лонглисте уже немало знакомых еврофанам артистов. Некоторые уже пытались одержать победу в предыдущие годы, а другие возвращаются после своих успехов на сцене «Евровидения».

Так, свою уже четвертую попытку представить Украину на «Евровидении» осуществляет KHAYAT. Выступить с сольными проектами стремятся также Jerry Heil и солистка группы GO_A Екатерина Павленко, которая подалась под новым сценическим именем Monokate. К борьбе снова присоединяются и финалисты прошлых лет LAUD и MOLODI. Именно поэтому конкурс в этом году обещает быть особенно напряженным — конкуренты сильные и разноплановые, со своим уникальным звучанием.

Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала призналась, что лично прослушала 451 заявку, чтобы отобрать самых перспективных артистов. Так, в лонглист на нацотбор на «Евровидение-2026» вошли:

  • ANSTAY

  • Jerry Heil

  • Karyotype

  • KHAYAТ

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

  • LAUD

  • LELÉKA

  • MON FIA

  • Monokate

    Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

    Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

  • Mr. Vel

  • OKS

  • The Elliens

  • Valeriya Force

    Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

    Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

  • Марта Адамчук

  • ЩукаРиба

  • MOLODI

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Отметим, все участники лонглиста должны пройти живое прослушивание, личное участие в котором является обязательным. Именно после этих прослушиваний до 15 декабря будет сформирован список финалистов — до девяти исполнителей.

Среди тех, кто не попадет в финал, проведут рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного дополнительного участника.

Финал Нацотбора на «Евровидение-2026» запланирован на февраль 2026 года. Победителя будут определять голоса жюри и зрителей. Именно он или она и станет представителем Украины на 70-м юбилейном «Евровидении» в Вене в следующем году.

