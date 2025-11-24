Нацотбор на "Евровидение-2026": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе

Нацотбор на "Евровидение-2026"

Стали известны имена артистов, которые могут выйти в финал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».

«Суспільне» представило официальный лонглист на своем YouTube-канале. В список вошло 15 исполнителей из разных музыкальных жанров и регионов Украины. В лонглисте уже немало знакомых еврофанам артистов. Некоторые уже пытались одержать победу в предыдущие годы, а другие возвращаются после своих успехов на сцене «Евровидения».

Так, свою уже четвертую попытку представить Украину на «Евровидении» осуществляет KHAYAT. Выступить с сольными проектами стремятся также Jerry Heil и солистка группы GO_A Екатерина Павленко, которая подалась под новым сценическим именем Monokate. К борьбе снова присоединяются и финалисты прошлых лет LAUD и MOLODI. Именно поэтому конкурс в этом году обещает быть особенно напряженным — конкуренты сильные и разноплановые, со своим уникальным звучанием.

Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала призналась, что лично прослушала 451 заявку, чтобы отобрать самых перспективных артистов. Так, в лонглист на нацотбор на «Евровидение-2026» вошли:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAТ

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

LAUD

LELÉKA

MON FIA

Monokate Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Марта Адамчук

ЩукаРиба

MOLODI

Лонглист нацотбора на «Евровидение-2026» / © t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Отметим, все участники лонглиста должны пройти живое прослушивание, личное участие в котором является обязательным. Именно после этих прослушиваний до 15 декабря будет сформирован список финалистов — до девяти исполнителей.

Среди тех, кто не попадет в финал, проведут рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного дополнительного участника.

Финал Нацотбора на «Евровидение-2026» запланирован на февраль 2026 года. Победителя будут определять голоса жюри и зрителей. Именно он или она и станет представителем Украины на 70-м юбилейном «Евровидении» в Вене в следующем году.