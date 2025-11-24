- Дата публикации
Нацотбор на "Евровидение-2026": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе
В список попали настоящие звезды «Евровидения», которых еврофаны могли видеть в прошлые годы.
Стали известны имена артистов, которые могут выйти в финал Национального отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2026».
«Суспільне» представило официальный лонглист на своем YouTube-канале. В список вошло 15 исполнителей из разных музыкальных жанров и регионов Украины. В лонглисте уже немало знакомых еврофанам артистов. Некоторые уже пытались одержать победу в предыдущие годы, а другие возвращаются после своих успехов на сцене «Евровидения».
Так, свою уже четвертую попытку представить Украину на «Евровидении» осуществляет KHAYAT. Выступить с сольными проектами стремятся также Jerry Heil и солистка группы GO_A Екатерина Павленко, которая подалась под новым сценическим именем Monokate. К борьбе снова присоединяются и финалисты прошлых лет LAUD и MOLODI. Именно поэтому конкурс в этом году обещает быть особенно напряженным — конкуренты сильные и разноплановые, со своим уникальным звучанием.
Музыкальный продюсер Нацотбора Джамала призналась, что лично прослушала 451 заявку, чтобы отобрать самых перспективных артистов. Так, в лонглист на нацотбор на «Евровидение-2026» вошли:
ANSTAY
Jerry Heil
Karyotype
KHAYAТ
LAUD
LELÉKA
MON FIA
Monokate
Mr. Vel
OKS
The Elliens
Valeriya Force
Марта Адамчук
ЩукаРиба
MOLODI
Отметим, все участники лонглиста должны пройти живое прослушивание, личное участие в котором является обязательным. Именно после этих прослушиваний до 15 декабря будет сформирован список финалистов — до девяти исполнителей.
Среди тех, кто не попадет в финал, проведут рейтинговое онлайн-голосование, которое определит еще одного дополнительного участника.
Финал Нацотбора на «Евровидение-2026» запланирован на февраль 2026 года. Победителя будут определять голоса жюри и зрителей. Именно он или она и станет представителем Украины на 70-м юбилейном «Евровидении» в Вене в следующем году.