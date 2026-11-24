Kazhanna, Влад Дарвин, SKYLERR

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Украинский вещатель объявил лонглист Национального отбора на «Евровидение-2027». Среди 18 артистов, которые претендуют на место в финале, есть знакомые зрителям участники предыдущих отборов, популярные исполнители и новые имена.

Так, 24 ноября «Суспільне Мовлення» обнародовало полный список конкурсантов на официальной странице. В него вошли, в частности, певицы SKYLERR, ANKA, победительница «Фабрики звезд» Povin', а также группы Epolets и YAGODY. Некоторые уже не впервые будут бороться за право покорять международную сцену.

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Музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, вместе с командой «Суспільного» сформировал лонглист из 217 заявок. В общей сложности желание представить Украину на международной сцене проявил 201 артист: 153 сольных исполнителя и 48 групп. Заявки поступали не только из Украины, но и из-за границы, в частности, из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.

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Кто попал в лонглист нацотбора-2027

За возможность выступить на Евровидении-2027 от Украины будут соревноваться следующие исполнители:

SKYLERR

Povin'

Kazhanna

ANKA

VLAD DARVIN

Уляна Шуба

GANNA

ANKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

группа Epolets

группа FOLKULAKA

группа SPOKUSY

группа Hits Factory

Epolets / © instagram.com/suspilne.eurovision

группа MELOS

MIA RAMARI

STASYA

группа YAGODY

YAGODY / © instagram.com/suspilne.eurovision

YAKAYA

группа «Солідні люди»

YARIMA

Как будут выбирать финалистов нацотбора

Все артисты из лонглиста должны пройти прослушивание с участием музыкального продюсера Дмитрия Шурова. Личное присутствие исполнителей на этом этапе обязательно.

После прослушиваний организаторы объявят список финалистов. В то же время для артистов, которые не попадут в него по результатам отбора, предусмотрена дополнительная возможность: среди них проведут рейтинговое онлайн-голосование. Победитель этого голосования получит еще одно место в финале.

Таким образом, в феврале 2027 года на нацотборе за право представлять Украину на «Евровидении» будут соревноваться не менее семи исполнителей. Победителя традиционно определят по результатам голосования жюри и зрителей.

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Где и когда состоится «Евровидение-2027»

71-й песенный конкурс впервые будет принимать Болгария. Местом проведения станет прибрежный город Бургас, а главной ареной — новая спортивно-развлекательная площадка «Арена Бургас».

Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал отгремит 15 мая 2027 года.

Напомним, победу на Евровидении-2026 одержала болгарская певица Dara с композицией Bangaranga, набрав 516 баллов. Украину на конкурсе представляла Leléka с песней Ridnym — она заняла девятое место.

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