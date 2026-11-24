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Нацотбор на "Евровидение-2027": названы имена артистов, которые могут представить Украину на конкурсе
Организаторы нацотбора обнародовали лонглист, где среди претендентов можно увидеть множество известных имен.
Украинский вещатель объявил лонглист Национального отбора на «Евровидение-2027». Среди 18 артистов, которые претендуют на место в финале, есть знакомые зрителям участники предыдущих отборов, популярные исполнители и новые имена.
Так, 24 ноября «Суспільне Мовлення» обнародовало полный список конкурсантов на официальной странице. В него вошли, в частности, певицы SKYLERR, ANKA, победительница «Фабрики звезд» Povin', а также группы Epolets и YAGODY. Некоторые уже не впервые будут бороться за право покорять международную сцену.
Музыкальный продюсер нацотбора Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, вместе с командой «Суспільного» сформировал лонглист из 217 заявок. В общей сложности желание представить Украину на международной сцене проявил 201 артист: 153 сольных исполнителя и 48 групп. Заявки поступали не только из Украины, но и из-за границы, в частности, из Нидерландов, Великобритании, Норвегии и Чехии.
Кто попал в лонглист нацотбора-2027
За возможность выступить на Евровидении-2027 от Украины будут соревноваться следующие исполнители:
SKYLERR
Povin'
Kazhanna
ANKA
VLAD DARVIN
Уляна Шуба
GANNA
группа Epolets
группа FOLKULAKA
группа SPOKUSY
группа Hits Factory
группа MELOS
MIA RAMARI
STASYA
группа YAGODY
YAKAYA
группа «Солідні люди»
YARIMA
Как будут выбирать финалистов нацотбора
Все артисты из лонглиста должны пройти прослушивание с участием музыкального продюсера Дмитрия Шурова. Личное присутствие исполнителей на этом этапе обязательно.
После прослушиваний организаторы объявят список финалистов. В то же время для артистов, которые не попадут в него по результатам отбора, предусмотрена дополнительная возможность: среди них проведут рейтинговое онлайн-голосование. Победитель этого голосования получит еще одно место в финале.
Таким образом, в феврале 2027 года на нацотборе за право представлять Украину на «Евровидении» будут соревноваться не менее семи исполнителей. Победителя традиционно определят по результатам голосования жюри и зрителей.
Где и когда состоится «Евровидение-2027»
71-й песенный конкурс впервые будет принимать Болгария. Местом проведения станет прибрежный город Бургас, а главной ареной — новая спортивно-развлекательная площадка «Арена Бургас».
Полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал отгремит 15 мая 2027 года.
Напомним, победу на Евровидении-2026 одержала болгарская певица Dara с композицией Bangaranga, набрав 516 баллов. Украину на конкурсе представляла Leléka с песней Ridnym — она заняла девятое место.