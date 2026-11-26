Группа Spokusy

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Одного из участников Национального отбора на «Евровидение-2027» — группу Spokusy — дисквалифицировали с конкурса.

Соответствующее решение принял оргкомитет. Дело в том, что одного из участников коллектива — гитариста и соавтора конкурсной песни Игоря Черепанова — обвинили в груминге. Музыкант писал несовершеннолетним девушкам сообщения с сексуальным подтекстом. При этом он знал об их возрасте.

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Наконец, оргкомитет нацотбора провел собственное расследование, в результате которого было принято решение дисквалифицировать Spokusy из-за неэтичного поведения Игоря Черепанова.

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«„Суспільне“ категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними. Группа Spokusy дисквалифицирована из-за нарушения пункта 4.6. Правил Национального отбора на участие в „Евровидении-2027“ — отсутствие при участии в отборе и в прошлом неэтичного поведения или высказываний участника», — говорится в сообщении.

Группа Spokusy / © Суспільне

Между тем, сам Игорь Черепанов все обвинения отрицает, хотя и признает факт, что писал несовершеннолетним девушкам. Музыкант утверждает, что это якобы было в шутливой форме, а он якобы не догадывался о возрасте своих собеседниц.

Итак, после дисквалификации Spokusy лонглист нацотбора на «Евровидение-2027» состоит из 17 участников. Ранее редакция сайта ТСН.ua уже писала об артистах, которые могут представить Украину на конкурсе.

Тем временем финалистов нацотбора объявят в ближайшее время. Этот список будет состоять минимум из семи участников. Традиционно одного из финалистов будут выбирать украинцы путем голосования в «Дії».

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