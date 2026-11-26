Spokusy / © Суспільне

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Национальный отбор на Евровидение -2027 оказался в центре скандала еще до начала прослушиваний — 42-летнего гитариста группы Spokusy Игоря Черепанова обвинили в ненадлежащем поведении относительно несовершеннолетних девушек, и уже рассматривается вопрос о дальнейшем участии коллектива в конкурсе.

История получила огласку 25 ноября, вскоре после объявления лонглиста Нацотбора. Автор творческих проектов Юлия Мантикора опубликовала видеообращение, в котором обратила внимание на общение музыканта с подростками. К сообщению она добавила скриншоты переписок. Впоследствии в соцсетях появились и другие показания девушек. Некоторые из них согласились рассказать о собственном опыте общения с изданием Черепановым «Общественное Культура» .

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«Прежде, чем он выйдет на национальную сцену, прошу вас посмотреть и подумать, как он использует свой статус в общении с 15-летними подростками», — призвала Мантикора.

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Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

В переписках, обнародованных автором, говорится, в частности, о сообщениях сексуального характера и предложениях интимного характера. Сам музыкант отреагировал на обвинения в комментарии журналистам. Черепанов назвал их клеветой и заверил, что не имел романтических отношений с девушками, которым не исполнилось 18 лет. В то же время, он предположил, что мог посылать сообщения, которые впоследствии стали поводом для обсуждения.

«Мог написать в частные сообщения какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла», — объяснил гитарист.

Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Однако после появления первых скриншотов с собственными историями в редакцию «Суспільне Культура» обратились и другие девушки. Одна из собеседниц, пожелавшая не раскрывать своего имени, рассказала, что в 14–16 лет регулярно посещала киевский клуб, где работал Черепанов. По ее утверждению, музыкант позволял себе нежелательные прикосновения к ней и ее подругам, в частности касался ягодиц, талии и груди.

Также девушка заявила, что Черепанов угощал алкоголем несовершеннолетних, к которым проявлял симпатию. Она утверждает, что работник бара знал о возрасте, однако все равно наливал ей спиртное. Кроме того, собеседница отрицала слова музыканта об отсутствии романтического интереса к девушкам до 18 лет. По ее словам, он делал ей комплименты, а спустя пять лет после описанных событий продолжал приглашать ее в клуб.

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Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Другая девушка по имени Дарина также поделилась опытом общения с гитаристом. По ее словам, они познакомились когда ей было 17 лет: тогда Черепанов предложил создать арт для его группы Aghiazma. Впоследствии они встретились в клубе, а позже музыкант пригласил ее в бар на Арсенальной и угостил пивом. Во время прогулки у парка Вечной Славы он предложил ей поцеловаться, однако девушка отказалась. Тем не менее, по ее словам, впоследствии Черепанов предложил ей поехать к нему на дачу.

Сообщения об Игоре Черепанове

Сообщения об Игоре Черепанове

Тем временем ситуацию взяло на контроль «Общественное», отвечающее за организацию Нацотбора. Вещатель отметил неприемлемость сексуальной коммуникации с несовершеннолетними и сообщил, что проверяет обстоятельства скандала.

«Сейчас собираем полную информацию о ситуации, которая сложилась, и в ближайшее время примем решение о дальнейшем участии группы в Нацотборе», — заявили представители «Общественного».

Игорь Черепанов, известный под псевдонимом Череп, является гитаристом группы Spokusy, основателем концертного агентства и артдиректором клуба. Коллектив, созданный вместе с Алексом Дариеном , исполняет музыку в жанрах постпанка и ньювейва. Для Черепанова это не первая попытка попасть на “Евровидение”. В 2017 году он уже участвовал в Национальном отборе в составе группы Aghiazma.

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