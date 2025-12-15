- Дата публикации
Нацотбор на "Евровидение": Джамала заявила о нарушении правил Поляковой, Ясинский обвинил ее во лжи
Оля Полякова в этом году хотела принять участие в нацотборе на "Евровидение". Однако по правилам артистка не может этого сделать. Джамала прокомментировала это и высказалась о конкурсе песне коллеги.
Скандал вокруг Национального отбора на "Евровидение-2026", похоже, и не думает утихать.
Как известно, в этом году певица Оля Полякова подавала свою заявку на участие в конкурсе. Однако есть одно "но". Дело в том, что по правилам артистка не может этого сделать, поскольку после 2014 года ездила с выступлениями в Россию. Однако конкурсную песню она все же подала, которая не попала в лонглист. Продюсер нацотбора Джамала на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что у Поляковой была на самом деле хорошая композиция. По словам Джа, певица хотела побороться за победу с композицией Warrior. Однако из этого следует, что Оля Полякова нарушила еще одно правило. Дело в том, что участники нацотбора не имеют права раскрывать конкурсные песни до момента объявления всех финалистов нацотбора.
"Хорошая песня! Это, именно Warrior, кажется. Именно с этой песней она хотела ехать", - говорит Джамала.
После признаний Джа вмешался продюсер Оли Поляковой. Михаил Ясинский в Facebook обвинил Джамалу во лжи, поскольку, по его словам, артистка подавала другую песню, которая называлась Queen of the night.
"Если это не ложь, то что это? Мы никогда и нигде не говорили, что Warrior - песня-заявка. Память действительно слабое место этой певицы. Песню-заявку продюсеру отбора забыть как-то не очень профессионально", - отрезал продюсер.
Напомним, организаторы нацотбора ранее уже раскрыли имена девяти финалистов конкурса. Последнего участника украинцы будут выбирать путем голосовании в "Дії".