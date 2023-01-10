Наводнение в Калифорнии: Эллен Дедженерес показала, как стихия бушует прямо рядом с ее домом

Под угрозой оказались дома и других знаменитостей.
Американская телеведущая Эллен Дедженерес поделилась шокирующими кадрами, как прямо рядом с ее домом в Монтесито бушует стихия.
На видео, которое звезда опубликовала в своем Twitter, видно, как небольшая река у дома Дедженерес вышла из берегов.
"Этот ручей рядом с нашим домом никогда не течет, никогда. Его высота, наверное, около девяти футов (примерно 3 метра – ред.), и он собирается подняться еще на два фута (приблизительно 60 сантиметров – ред.)", – сообщила телеведущая.
Montecito является подверженным evacuation. Мы находимся на высоком уровне, чтобы они были приняты в мешок в месте. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG— Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023
В связи с опасностью Эллен присоединилась к власти штата и призвала всех жителей района эвакуироваться.
"Монтесито находится под обязательной эвакуацией. Мы находимся на холме, поэтому нас попросили укрыться на месте. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности", — сказала Дедженерес.
В эпицентре стихийного бедствия также оказались дома других звезд. В том же районе проживает Опра Уинфри, а также принц Гарри из Меган Маркл.
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