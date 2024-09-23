Навроцкая рассказала об общении с сыном Фагота и почему у них нет собственных детей: "Были проблемы"

Известная украинская дизайнер Ольга Навроцкая рассказала, какие у нее сложились отношения с сыном участника группы "ТНМК" Фагота и почему у них нет собственных детей.

Навроцкая с Олегом Михайлютой уже долгое время вместе. Пара не женится, а также не решается рожать своих детей. Правда, влюбленные пытались стать родителями. Как призналась Навроцкая в интервью Алине Доротюк, им это не удалось, ведь есть проблемы со здоровьем. Впрочем, дизайнер говорит, что не хочет становиться мамой, ведь боится брать на себя ответственность за жизнь другого человека.

Фагот и Ольга Навроцкая / Фото: instagram.com/fahot

"Были проблемы со здоровьем. Я поняла, что у меня нет такого вдохновения, чтобы прикладывать столько усилий, чтобы это сделать. Я думаю, что это какая-то моя детская позиция, что я не хочу брать на себя такую огромную ответственность и чувствовать столько боли за другого человека. Может быть, это что-то психологическое, но я понимаю, что я просто не могу, не хочу", — говорит избранница Фагота.

Ольга Навроцкая также отметила, что усыновлять ребенка они с музыкантом тоже не планируют: "Мысли об усыновлении мы пока не допускаем".

В общем, у Фагота есть сын от экс-возлюбленной. Как говорит Навроцкая, с 14-летним Никитой у нее отличные отношения. В частности, им есть о чем пообщаться и что обсудить, хотя у них и нечасто получается видеться.

Олег Михайлюта (Фагот) с сыном / Фото: instagram.com/fahot

"Мы не очень часто видимся, но когда видимся, мне есть о чем с ним поговорить. Мы с ним не близки друзья, но у нас очень классное общение, когда мы с ним видимся. Сейчас я могу с ним поговорить о какой-то компьютерной игре, о кино, о жизни, о войне", — добавила Навроцкая.

Кстати, недавно у сына Фагота был особый праздник. Музыкант поздравлял Никиту и впервые за длительное время показывал их общее фото.

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