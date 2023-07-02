Назар Грабар и его погибший на войне брат получили награды от главнокомандующего ВСУ

Танцор и модель Назар Грабар, который с началом полномасштабной войны вместе с братом в рядах ВСУ пошел защищать страну от российских оккупантов, получил почетную награду от главнокомандующего ВСУ.

Как говорится на официальной странице Бучанского городского совета в Instagram, Грабар был награжден почетным нагрудным знаком "Стальной крест". Его брата, Илью Грабара, погибшего в бою, посмертно наградили орденом За мужество III степени.

Назар Грабар получил почетную награду главнокомандующего ВСУ / Фото: instagram.com/bucha.rada

Орден Ильи получила мама защитников Людмила Голуб, выступившая с эмоциональной речью:

Мама Назара и Ильи Грабар / Фото: instagram.com/bucha.rada

"Я не имею права жить так, как жила до того. Илья сказал: я иду защищать вас. Каждый день ложатся лучше: историки, музыканты, актеры... Люди, я вас очень прошу, давайте жить за тех, кто там ложится. Все зависит от нас. Я люблю вас всех", – обратилась Людмила Николаевна к собравшимся на концерте-реквиеме, который состоялся в Бучанском городском парке.

Назар Грабар с мамой / Фото: instagram.com/bucha.rada

Отмечается, что зрители, растроганные речью мамы защитников, не могли сдержать слез и долго аплодировали героям стоя.

Присутствовавшие в зале не смогли сдержать слез / Фото: instagram.com/bucha.rada

Как известно, экс-участник балета Светланы Лободы Назар Грабар в начале полномасштабного вторжения вместе со старшим братом Ильей вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну. Зимой Назар получил ранение в грудь на передовой.

В декабре 2022 года Илья Грабар погиб на войне во время выполнения боевого задания.

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