Назар Грабар и его погибший на войне брат получили награды от главнокомандующего ВСУ

Защитнику вручили нагрудный знак "Стальной крест".
Танцор и модель Назар Грабар, который с началом полномасштабной войны вместе с братом в рядах ВСУ пошел защищать страну от российских оккупантов, получил почетную награду от главнокомандующего ВСУ.
Как говорится на официальной странице Бучанского городского совета в Instagram, Грабар был награжден почетным нагрудным знаком "Стальной крест". Его брата, Илью Грабара, погибшего в бою, посмертно наградили орденом За мужество III степени.
Орден Ильи получила мама защитников Людмила Голуб, выступившая с эмоциональной речью:
"Я не имею права жить так, как жила до того. Илья сказал: я иду защищать вас. Каждый день ложатся лучше: историки, музыканты, актеры... Люди, я вас очень прошу, давайте жить за тех, кто там ложится. Все зависит от нас. Я люблю вас всех", – обратилась Людмила Николаевна к собравшимся на концерте-реквиеме, который состоялся в Бучанском городском парке.
Отмечается, что зрители, растроганные речью мамы защитников, не могли сдержать слез и долго аплодировали героям стоя.
Как известно, экс-участник балета Светланы Лободы Назар Грабар в начале полномасштабного вторжения вместе со старшим братом Ильей вступил в ряды ВСУ и защищает нашу страну. Зимой Назар получил ранение в грудь на передовой.
В декабре 2022 года Илья Грабар погиб на войне во время выполнения боевого задания.
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