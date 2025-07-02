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Назар Грабар рассекретил новые отношения и показал свою девушку
Назар Грабар признался, что больше не холостяк. Танцор рассказал, как встретил свою избранницу.
Танцовщик и манекенщик Назар Грабар, который защищал страну на фронте, рассекретил свои новые отношения.
Знаменитость признался, что больше не одинок. В частности, Назар Грабар закрутил роман с фитнес-тренершей Екатериной. На YouTube-канале "Анатолич" манекенщик рассказал, что познакомился с избранницей сначала в Сети. Лишь спустя полгода они пересеклись в реальной жизни в клубе.
Впрочем, больше подробностей Назар Грабар не стал раскрывать. Танцор говорит, что тема личной жизни дается ему нелегко, ведь он хочет уберечь отношения от посторонних глаз и лишний раз не выставлять на показ.
"Я в отношениях. Впервые мы познакомились онлайн, а встретились где-то через полгода летом в клубе. Тема отношений - для меня как-то сложно ее обсуждать. Кто-то может свободно об этом рассказывать, а я - нет, потому что это что-то свое. Я не люблю выставлять это все напоказ", - поделился танцор.
Отметим, до этого Назар Грабар с 2018 года состоял в браке с танцовщицей Екатериной Кузьменко. Еще до начала полномасштабной войны пара прекратила жить вместе, а после - окончательно развелась.
Напомним, недавно британский певец Гарри Стайлс закрутил новый роман. Артиста застали с избранницей за страстными поцелуями.