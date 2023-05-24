Назар Грабар рассказал, как узнал о гибели брата на войне: "Я ночь простоял на коленях и рыдал"

Экс-танцор балета Светланы Лободы, модель Назар Грабар с началом полномасштабного вторжения россии в Украину пошел защищать нашу страну.

Зимой защитник получил ранение в грудь. И в тот же роковой день брат военного, Илья Грабар погиб на фронте. Братья служили в одном подразделении. Как рассказал Назар в программе Зе Интервьюер, когда обломок от гранаты попал ему в грудь, он до последнего не хотел говорить командиру, что ранен:

"Потому что в ста метрах на позиции со стороны был мой брат. Я думаю: сейчас скажу, что ранен, он же вылезет и будет бежать ко мне. Поэтому я сказал, что со мной все хорошо, но что-то есть в груди. Но чем дольше мы сидели, тем больше меня заливало кровью. Мне стало холодно – началась гипотермия, то есть крови я терял немало. Поэтому командир роты сказал, чтобы меня осмотрели", – рассказал Грабар.

Назар Грабар и Илья Грабар / Фото: instagram.com/mariaursta

Наконец, медики сказали, что Назару нужно сделать рентген в другом месте, в которое нужно было ехать минут 40. До последнего Назар не хотел ехать и покидать брата, но ранение для Грабара могло завершиться фатально. Поэтому после рентгена защитника отправили в клинику, где могли вытащить обломок и провести операцию.

Грабар вспоминает, что все три часа, пока ехал в автобусе в клинику, он плакал. Впрочем, все это время Назар писал связистам и спрашивал, как его брат Илья. Тогда защитник еще был жив:

"Я все время пишу связным: "Как там Илья? Скажите ему, что я норм, что скоро я вернусь". Мне отвечают, что все хорошо – Илья лег спать, все тихо. И так целый день: я спрашиваю, как Илья, мне отвечают, что все хорошо", – поделился Назар.

Илья Грабар / Фото: Фото из социальных сетей

В тот день Назар после двух суток впервые смог уснуть. Но его сон прервал командир телефонным звонком:

"Где-то в половине первого ночи звонит мне командир. Я поднимаю, и первые слова которые я слышу, он говорит: "Извини Назар, не уберегли. Илья погиб". Моя реакция – я не верю. Я выбегаю из палаты я говорю: "Не может быть! Не может такого быть". Он говорит: "Их накрывает, капец – и танками, и минометом, всем-всем. Мы уже несколько часов пытаемся вытащить с позиции тело, но накрывает так, что капец. Уже больше шести раненых, кто пытался вытащить". Эта ночь была для меня, пожалуй, самой страшной в моей жизни. Всю ночь я простоял в больнице на коленях и рыдал", – рассказал, едва сдерживая слезы, защитник.

Назар Грабар получил ранение на войне / Фото: instagram.com/nazargrabar

Напомним, в конце декабря 2022 года Назар Грабар сообщил, что его старший брат Илья Грабар погиб на войне. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Назар с братом взяли в руки оружие и в рядах ВСУ пошли защищать Украину от российских оккупантов.

Летом прошлого года Илья Грабар сыграл свадьбу. Тогда танцовщик пытался отговорить брата возвращаться на войну и сосредоточиться на семье. Но тот не захотел бросать брата самого на фронте.

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