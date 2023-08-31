Назар Грабар впервые прокомментировал развод с женой: "Я сделал больно"

Танцор и модель Назар Грабар, который с начала полномасштабной войны стал на защиту Украины, впервые прокомментировал развод с женой Екатериной.

Как рассказал Грабар, они с бывшей избранницей перестали жить вместе еще до начала российского вторжения. Уже во время войны пара окончательно развелась. По словам танцора, именно он был инициатором разрыва. Хотя для Грабара это решение было нелегким, он не хотел причинять боль другому человеку.

"Жестко, тяжело… Я сделал больно и все равно эмоции не проходят бесследно. Я все еще дорожу этим человеком и хочу, чтобы у него было все хорошо. Но также я сам понимаю, что я не могу дать то, что человек хочет. Мы разъехались еще до войны, но уже во время войны поняли окончательно", — рассказал танцор в интервью Алине Шаманской.

Назар Грабар с экс-женой / Фото: instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар уже почти полтора года одинок. Однако танцор не ищет новых отношений. По его словам, сейчас он к этому не готов. Он убежден, что не сможет сделать другого человека счастливым, ведь сам пока таковым не является.

"Я, наверное, не встретил еще ту. Я сам понимаю, что девушка любит внимание, но у меня пока нет на это времени. Я не готов отдавать любовь, внимание... Как можно отдавать любовь, если у тебя ее сейчас нет. Ее забрали просто. Как ты можешь сделать человека счастливым, когда ты несчастен сам по себе? Другой человек тебя счастливым не сделает никогда. Ты только сделаешь другого человека несчастным. Я такого не хочу", — добавил модель.

Назар Грабар с экс-женой / Фото: instagram.com/nazargrabar

Отметим, Назар Грабар состоял в браке с танцовщицей Екатериной Кузьменко. Они познакомились благодаря работе, пара вместе работала в балете Лободы. Женились Назар и Екатерина в 2018 году в Лос-Анджелесе.

Напомним, недавно появились в Сети сплетни, что актриса Анна Кошмал развелась с мужем. Артистка ответила на слухи о разрыве со своим возлюбленным.

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