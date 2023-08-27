Назар Заднепровский отреагировал на побег Оксаны Байрак в РФ: "Россия ей давала деньги"

Народный артист Украины Назар Заднепровский прокомментировал побег скандального режиссера Оксаны Байрак в страну-агрессор Россию.

Актер рассказал, что на самом деле до войны он редко виделся с режиссером и почти с ней не контактировал. Впрочем, Заднепровский знает, что Байрак очень самовлюбленная. В частности, до начала полномасштабной войны она снимала ленты, средства на которые давала Россия, работала с российскими актерами. Однако, когда началась полномасштабная война, скандальная режиссерша стала никому не нужной.

По мнению актера, Байрак не хотела этого признавать, поэтому сбежала в Россию, чтобы ее и дальше расхваливали, и она бы продолжила работать над картинами.

"Есть СБУ. С Байрак я не контактировал. Я ее видел очень редко. Она самовлюбленная, у нее до болезненности самовлюбленная личность. Возможно, ее здесь что-то прижало, приперло, и не так ей все. Россия давала ей деньги, к ней здесь московские звезды прилетали, снимались у нее.Она была кто-то. После того, как ей прекратили московские деньги давать, прекратили у нее сниматься московские звезды, то она перестала кем-то быть. Она там чувствует себя кем-то, но ради этого нужно было предать Родину. Я не понимаю …", — высказался актер в интервью Алесе Бацман.

Алеся Бацман, Назар Заднепровский / Фото: скриншот с видео

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Оксана Байрак утверждала, что осталась в Одессе. Впрочем, режиссер продолжила расхваливать Россию и обвинять в войне Украину. Однако в середине августа Байрак неожиданно засветилась в российском Санкт-Петербурге. Она признавалась городу в любви и развлекалась с ярым путинистом, актером Антоном Батыревым.

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