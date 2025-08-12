Назар Заднепровский рассказал о тяжелой болезни мамы-актрисы: "Ходить не может"

Назар Заднепровский

Украинский актер, звезда сериала "Скажене весілля" Назар Заднепровский откровенно рассказал о серьезной болезни мамы-актрисы Зои Сивач.

Родной человек артиста страдает от рассеянного склероза. Болезнь дала о себе знать более трех лет назад. Назар Заднепровский на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что сначала состояние мамы было ужасным. Сейчас же женщина хоть и не может полноценно ходить, но заботится о себе, пока сына нет рядом.

"Слава Богу, она не полностью лежачая, как было в первые два месяца, когда она слегла. Она может сама себя обслужить. Но, к сожалению, ходить не может, из комнаты она выйти не может", - говорит артист.

Днем Назар Заднепровский работает, но ночует не дома с семьей, а с мамой, чтобы ухаживать за ней. О помощнице актер пока не думает, да и сама Зоя Сивач против этого.

"Я хочу с ней быть рядом, но когда работа, гастроли - придется кого-то нанимать. Хотя она очень не хочет, она ужасно против какой-то сиделки", - поделился артист.

Отметим, Назар Заднепровский уже более трех лет не живет с женой. В частности, актер после работы возвращается к маме, чтобы заботиться о ней. Это все повлияло на брак артиста. Ранее Назар Заднепровский рассказывал о кризисе в отношениях с возлюбленной.