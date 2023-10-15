Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Назар Заднепровский разнес предательницу Галину Безрук, оставшуюся в РФ: "Там проблемы с мужем"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
309
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Назар Заднепровский разнес предательницу Галину Безрук, оставшуюся в РФ: "Там проблемы с мужем"

Виталина Библив, Назар Заднепровский, Галина Безрук

Артист прокомментировал поведение своей коллеги по сериалу "Будиночок на щастя".

Народный артист Украины Назар Заднепровский прокомментировал решение своей коллеги по сериалу "Будиночок на щастя", актрисы из Краматорска Галины Безрук остаться в России.

Ранее Заднепровский в своих интервью делился, что не раз говорил с Безрук еще до начала полномасштабного вторжения, чтобы она прекратилась сниматься в стране-террористке России. Даже пытался ее оправдывать определенное время.

Галина Безрук / ©
Галина Безрук

Но в интервью oboz.ua актер наконец раскритиковал экс-коллегу и объяснил, почему она на самом деле продолжила жить и работать в России после начала большой войны.

По словам Заднепровского, во всем виноват муж-россиянин артистки-предательницы:

"Галина выбрала работу в Москве – в этом причина. Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. У меня были серьезные разговоры: "Давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай". Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, мужчина – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Могла вернуться, дочь забрать, мама здесь, в Киеве, помогла бы с ребенком. Нет, решила так сделать. Но знаете, можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова.", – прокомментировал Заднепровский.

Константин Войтенко, Галина Безрук, Виталина Библив и Назар Заднепровский / ©
Константин Войтенко, Галина Безрук, Виталина Библив и Назар Заднепровский
Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv
Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Актер добавил, что такими поступками человек перечеркивается и сначала артист действительно как мог оправдывал Безрук.

Напомним, украинская актриса Галина Безрук с началом полномасштабной войны продолжила работать в стране-террористке России и осталась там жить. В РФ Безрук проживает со своей дочерью и мужем-россиянином.

Галина Безрук с дочерью и мужем / © instagram.com/galina_bezruk
Галина Безрук с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Кстати, недавно Безрук в интервью российскому пропагандистскому изданию назвала российское вторжение в Украину "проблемой двух стран" и что она "ничем не может помочь".

Читайте также:

Дата публикации
Просмотры
309
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация