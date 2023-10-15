Назар Заднепровский разнес предательницу Галину Безрук, оставшуюся в РФ: "Там проблемы с мужем"

Народный артист Украины Назар Заднепровский прокомментировал решение своей коллеги по сериалу "Будиночок на щастя", актрисы из Краматорска Галины Безрук остаться в России.

Ранее Заднепровский в своих интервью делился, что не раз говорил с Безрук еще до начала полномасштабного вторжения, чтобы она прекратилась сниматься в стране-террористке России. Даже пытался ее оправдывать определенное время.

Галина Безрук

Но в интервью oboz.ua актер наконец раскритиковал экс-коллегу и объяснил, почему она на самом деле продолжила жить и работать в России после начала большой войны.

По словам Заднепровского, во всем виноват муж-россиянин артистки-предательницы:

"Галина выбрала работу в Москве – в этом причина. Мы закончили четвертый сезон "Домика" пятого декабря 2021 года. У меня были серьезные разговоры: "Давай домой, видишь же, как все нагнетается. Забирай малышку, переезжай". Она почему-то считала, что никому в Киеве не нужна. Пишут, что она выбрала семью, мужчина – российский актер. Нет, семья ее не держала. Там проблемы с мужем, она сама рассказывала – заглядывает в рюмку. Могла вернуться, дочь забрать, мама здесь, в Киеве, помогла бы с ребенком. Нет, решила так сделать. Но знаете, можно выбрать работу, но нигде не вылезать, а можно как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку фестиваля Михалкова.", – прокомментировал Заднепровский.

Константин Войтенко, Галина Безрук, Виталина Библив и Назар Заднепровский

Константин Войтенко, Назар Заднепровский, Галина Безрук и Виталина Библив / Фото: instagram.com/vitalinabibliv

Актер добавил, что такими поступками человек перечеркивается и сначала артист действительно как мог оправдывал Безрук.

Напомним, украинская актриса Галина Безрук с началом полномасштабной войны продолжила работать в стране-террористке России и осталась там жить. В РФ Безрук проживает со своей дочерью и мужем-россиянином.

Галина Безрук с дочерью и мужем / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Кстати, недавно Безрук в интервью российскому пропагандистскому изданию назвала российское вторжение в Украину "проблемой двух стран" и что она "ничем не может помочь".

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