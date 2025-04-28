Назар Заднепровский шокировал, как его "кинули" на 100 тысяч гривен и почему полиция не нашла вора

Назар Заднепровский

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Украинский актер Назар Заднепровский шокировал, как его "кинули" на 100 тысяч гривен.

Еще в декабре 2014 года артист купил загородный дом, где постепенно начал делать ремонт с нуля. Актер вместе с женой нанял подрядчика. Тем не менее, ремонтник оказался вором. Он закупил материалы, взял аванс за свою работу в размере 100 тысяч гривен и после этого исчез.

Назар Заднепровский в интервью Алине Доротюк говорит, что обращался за помощью к полиции. Но правоохранители ничем не смогли помочь. Дело в том, что подрядчик материалы хоть и закупил, а вот договор о выполнении ремонтных работ Заднепровский не подписывал.

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Назар Заднепровский с женой / © скриншот с видео

"Я, когда полицию вызвал, говорю: "Вот у меня пропало, меня кинули на 100 тысяч гривен". А они мне: "Ну, вы же понимаете, что мы его искать не будем?" А почему так — потому что он материалы закупил, он не выполнил работу, аванс взял на 100 тысяч гривен, работу не выполнил. Полиция сказала, что материалы есть, а то, что вы про работу договаривались и наперед ему деньги дали — это уже ваши договоренности… Откуда же я знал, что он собирается слинять…", — поделился актер.

Напомним, ранее Назад Заднепровский рассказал о кризисе в браке с супругой. Актер также признался, почему уже три года не живет вместе с ней.