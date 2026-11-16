Назар Заднепровский уехал из Киева с женой и детьми: где живет актер и кто его звездный сосед

Назар Заднепровский

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Украинский актер Назар Заднепровский вместе с женой и детьми временно перебрался за пределы столицы.

Семья поселилась в собственном таунхаусе в Ходосовке Киевской области, где имеет газовое отопление и инвертор, что помогает переживать длительные отключения света.

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Решение сменить место жительства артист объяснил сложной ситуацией с электроэнергией и водоснабжением в его доме на Печерске в Киеве. По словам Заднепровского, квартира, которую он унаследовал, расположена в старом доме, где при отключениях особенно ощутимы бытовые трудности.

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«Мы сейчас живем за Киевом, у нас есть здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске (мы живем на бульваре Леси Украинки) со светом и водой совсем плохо. Если кто вам скажет, что в центре все хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, может быть, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старший — достался от бабушки и дедушки. И просто срака сраковица! Потому и перебрались сюда: здесь есть газовый котел и инвертор», — поделился актер в интервью oboz.ua.

Назар Заднепровский с женой и детьми / © Инстаграм

Заднепровский также напомнил, что в свое время ему предлагали продать загородный дом за немалую сумму. Однако он не согласился, ведь это жилье создавали для собственной семьи, вкладывая в него не только деньги, но и душу. Теперь актер особенно ценит свое решение покинуть поместье.

«Предлагали действительно хорошую сумму. Но отказался: это строилось для семьи, сюда душу вкладывали. Есть вещи, которые можно строить и продавать — так многие зарабатывают. Но я не бизнесмен, не занимаюсь этим „купил — продал“. Это здание мы создавали для себя, с любовью. Потому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает», — отметил звезда.

Кто живет по соседству с Заднепровским

Как выяснилось, в Ходосовке Назар имеет известного соседа — певца Павла Зиброва. Его загородное имение расположено недалеко от дома актера. Правда, часто видеться артистам не приходится.

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«Здесь в Ходосовке, неподалеку живет Павел Зибров — у него здесь свой особняк. Но в Ходосовке мы не встречались. А когда пересекаемся где-то — на концертах или съемках, — здоровается: „О, сосед, привет!“» — рассказал Заднепровский.

Павел Зибров

Сколько семья тратит в месяц на новом месте

Актер также рассказал о финансовых нуждах семьи. По его подсчетам, только на самое необходимое ежемесячно нужно около тысячи долларов. В то же время эта сумма не охватывает все расходы, ведь супруги отдельно оплачивают обучение и дополнительные занятия детей.

«На самое необходимое нам нужно примерно тысячу долларов в месяц. Но это без учета дополнительных расходов: сын у нас учится в театральном не на бюджете, дочь занимается с репетиторами по математике и английскому», — добавил артист.

Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк впервые признался, как из-за войны потерял дом. Дмитрий Бабчук уже 10 месяцев не может получить жилищный ваучер.

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