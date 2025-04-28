Назар Заднепровский впервые рассказал о кризисе в браке с женой и почему три года не живет с ней

Назар Заднепровский с женой / © скриншот с видео

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Украинский актер, звезда сериала "Скажене весілля" Назар Заднепровский откровенно рассказал о кризисе в браке с женой и признался, что они уже три года не живут вместе.

Артист женат на Ирине уже 18 лет. За это время, конечно, в отношениях пары возникали разные недоразумения, но они находят общий язык. Впрочем, сейчас влюбленные переживают кризис, который возник на фоне войны и потому, что Заднепровский не живет с женой и детьми. Уже три года актер ночует у мамы, ведь та страдает от рассеянного склероза.

"Основная причина у нас сейчас это и с войной связано, и с мамой моей. Ира не давала на это согласия (актер сейчас живет с мамой – прим. ред.). Я в гости прихожу, я не ночую дома. Я должен ночевать с мамой. Я должен в любой момент или укол сделать, или лекарства дать. Я должен есть дать", - поделился актер в интервью Алине Доротюк.

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Назар Заднепровский с женой / © скриншот с видео

Жена артиста Ирина говорит, что это очень тяжело. По ее словам, она по пальцам может пересчитать, сколько раз муж ночевал дома, а это не каждый может выдержать.

"Мы три года живем отдельно. За эти три года Назар ночевал дома на Новый год и Пасху, и однажды, когда остановилось метро, он не хотел на Лыбидскую идти пешком. Это можно по пальцам пересчитать, сколько муж ночевал дома. Не каждый выдержит, это тяжело. Просто оно накапливается", - поделилась избранница артиста.

Назар Заднепровский также добавил, что не рассматривает вариант с сиделкой. По словам артиста, он пытается провести время с мамой, ведь не знает, сколько еще ей осталось, поэтому в трудный момент хочет быть рядом. Конечно, актер понимает, что от его решения страдает жена, но иначе поступить он не может.

Назар Заднепровский с женой / © скриншот с видео

"Мама почти лежачая. Я на гастроли сейчас не езжу, я хочу быть с мамой. Я не знаю, сколько маме осталось. Я хочу быть рядом, когда это произойдет. Это мой выбор, из-за этого Ира страдает, но я решил так", - поделился актер.

Напомним, недавно юморист Юрий Ткач переживал непростой момент в браке с супругой. Актер уже признался, из-за чего в их отношениях с Викторией возник серьезный кризис, из-за которого они чуть не развелись.