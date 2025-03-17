Назар Заднепровский высказался о детях и сделал заявление о своем отцовстве: "Больная тема"

Украинский актер, звезда сериала "Скажене весілля" Назар Заднепровский рассказал о трудностях во время отцовства.

Артист воспитывает с женой Ириной сына и дочь. В интервью kp.ua Назар поделился, что его 16-летний сын Михаил оканчивает школу и уже определился с университетом. И хотя звездный отец пока не рассекречивает факультет, где будет учиться юноша, говорит, что это будет касаться театрального искусства.

"Скажу только, что, прежде всего, сыну нужно в этом году окончить школу. Если все будет хорошо, то хочу, чтобы он успешно окончил школу и поступил в театральный институт. На какой факультет? Мы сейчас определяемся. Думаю, он пойдет учиться на актера или директора-администратора. Вообще хотел бы, чтобы сын имел два образования", — поделился Заднепровский в интервью kp.ua.

Назар Заднепровский с семьей

А вот 9-летняя дочь Юлия проявляет себя в творчестве: "Юличка играет на пианино и рисует. Она – творческая душа, в отличие от сына. Если сын имеет более математический склад ума, то дочь – чистая "гуманитарка".

Кроме того, актер сделал признание, что для него вопрос отцовства – "болезненная тема". Дело в том, что из-за напряженного рабочего графика и тяжелобольной мамы Назару очень часто не хватает времени на собственных детей и жену.

"Возвращаясь к вопросу, который я отец, – это болезненная для меня тема… Очень хочу быть хорошим папой, хочу проводить время с детьми. Как-то уже говорил в интервью, что сын ушел в школу "без меня". Я много работал и не отдал ему должное, как отец", – объяснил звезда.

Напомним, недавно Назар Заднепровский высказался о тяжелом заболевании мамы и как она себя чувствует.

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