Назван самый кассовый украинский фильм 2021 года

В национальном прокате лента собрала почти 29 миллионов грн.

Стало известно, какой украинский фильм стал самым кассовым в 2021 году.

Так, финальная, третья часть комедии "Скажене весілля" больше всего пришлась украинцам по вкусу. Она собрала в национальном прокате 28 983 764 гривны и это при том, что транслировалась в период пандемии, а кинозалы были заполнены на 50%.

Первая часть фильма, которая увидела свет в 2018-м, собрала в прокате 54 918 928 гривен. Вторая часть вышла на широкие экраны в 2019-м и собрала в прокате 41 273 985 гривен, третья – 28 983 764 гривны.

Все три кинофильма посмотрели в кинотеатрах сотни тысяч украинцев: всего было продано около 745 тысяч билетов, а общий бокс-офис достиг отметки 125 миллионов гривен.

Отметим, что 1 января в 22:30 в эфире телеканала 1+1 состоится телепремьера третьей части украинской кинофраншизы "Скажене весілля-3".

Над производством третьей части фильма работали FILM.UA Group и Prototype Production. Режиссер фильма – Любомир Левицкий. Продюсеры – Юрий Горбунов, Ирина Костюк и Надежда Коротушка.

Любомир Левицкий и Юрий Горбунов / пресслужба каналу "1+1"

В фильме сыграли любимые актеры зрителей 1+1: Назар Заднипровский, Леся Самаева, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Александр Кобзарь, Вера Кобзарь, Инна Приходько и Арам Арзуманян. Актерский состав пополнили молодые украинские актеры Вячеслав Хостикоев и Екатерина Файн, которые исполнят роль жениха и невесты.

Вячеслав Хостикоев и Екатерина Файн / пресслужба каналу "1+1"

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