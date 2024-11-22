Названо имя лучшей певицы 2024: ею стала 22-летняя популярная хитмейкер

Музыкальная платформа Apple Music определилась с лучшей певицей года.

Ею стала 22-летняя американская звезда Билли Айлиш. Исполнительница за плечами имеет две статуэтки "Оскар" и была номинирована на семь премий "Грэмми", из которых забрала всего две за саундтрек к фильму "Барби". Весной 2024 певица выпустила альбом Hit me hard and soft. Сразу после релиза он возглавил первые места в чартах 138 стран мира.

Интересно, что Билли Айлиш уже второй раз удостоена такого звания от Apple Music. Впервые по версии платформы она была признана лучшей певицей в 2019 году. Раньше таких случаев не было.

Сейчас молодая артистка продолжает разрывать чарты и собирать по нескольку миллиардов не только прослушиваний, но и просмотров на своих клипах. К тому же Билли собрала большую аудиторию фанов в соцсетях.

"Мы стали поклонниками творчества Билли с того момента, как впервые услышали Ocean Eyes почти десять лет назад. Это всегда приятно, когда молодой артист так быстро находит общий язык с огромным количеством людей. Если же наблюдать за ее развитием в течение последнего года, то ошеломляет не только то, как широко продолжают резонировать ее голос и артистизм. Но и то, что она расцветала так смело и честно – на своих условиях, собственным способом", - подчеркнула вклад звезды старший директор по контенту и редактированию Apple Рэйчел Ньюман.

Напомним, недавно американская киноакадемия назвала имя комика, который станет ведущим 97-й торжественной церемонии вручения статуэток "Оскара".

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