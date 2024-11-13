Названо имя самого сексуального мужчины года: им стал известен 45-летний актер

Наконец-то объявили, кто же по версии глянца People стал самым сексуальным мужчиной 2024 года.

Журнал в конце года подводит итоги и проводит голосование за титул самого сексуального мужчины. В этом году победа досталась 45-летнему американскому актеру и режиссеру Джону Красински. К слову, он прославился благодаря роли Джима Халперта в сериале "Офис".

Издание People не только провело голосование, но и успело выпустить выпуск журнала, где на обложке красуется Джон Красински. Артист уже отреагировал на полученный титул "самого сексуального мужчины года". Актер говорит, что ему значительно подняли планку: "Вы действительно подняли для меня планку".

Джон Красинский / Фото: instagram.com/people

Отметим, с 2010 года Джон Красински состоит в браке с британской актрисой Эмили Блант. Вместе они воспитывают двоих детей.

Джон Красински и Эмили Блант / Фото: Associated Press

Напомним, ранее журнал People выбирал самых сексуальных мужчин в разных категориях. Например, Гарри Стайлс стал самым сексуальным музыкантом, а Роберт Паттинсон – отцом первенца. С полным списком победителей можете ознакомиться в нашем материале.

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