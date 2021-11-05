Названо имя самого сексуального мужчины года по версии глянца People

Почетным званием наградили актера Криса Эванса.
Американское издание People подвело итоги года и выбрало самого сексуального мужчину 2021 года.
Так, по мнению редакции такого титула удостоился американский актер, звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Тот самый, что сыграл мужественного Капитана Америку. О решении журнала сообщило издание The News.
Отметим, что новый выпуск People с Крисом Эвансом на обложке выйдет на следующей неделе. Говорят, что самым сексуальным Эванс должен был стать еще в прошлом году, однако не получил этого звания из-за одного пикантного инцидента.
Тогда звезда "Мстителей" случайно засветил в сторис своего Instagram фотографию с обнаженными гениталиями. И хоть он и поторопился ее удалить, внимательные поклонники и западные СМИ все же успели это заметить. Крис поделился записью с экрана iPhone, в конце которой на несколько секунд открылась его фотопленка, откуда и воспроизводилось видео. Среди фотографий поклонники Эванса разглядели фото мужского достоинства.
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