Названо имя самого сексуального мужчины года по версии глянца People

Названо имя самого сексуального мужчины года по версии глянца People

Почетным званием наградили актера Криса Эванса.

Американское издание People подвело итоги года и выбрало самого сексуального мужчину 2021 года.

Так, по мнению редакции такого титула удостоился американский актер, звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Тот самый, что сыграл мужественного Капитана Америку. О решении журнала сообщило издание The News.

Крис Эванс / Associated Press

Отметим, что новый выпуск People с Крисом Эвансом на обложке выйдет на следующей неделе. Говорят, что самым сексуальным Эванс должен был стать еще в прошлом году, однако не получил этого звания из-за одного пикантного инцидента.

Крис Эванс / Associated Press

Тогда звезда "Мстителей" случайно засветил в сторис своего Instagram фотографию с обнаженными гениталиями. И хоть он и поторопился ее удалить, внимательные поклонники и западные СМИ все же успели это заметить. Крис поделился записью с экрана iPhone, в конце которой на несколько секунд открылась его фотопленка, откуда и воспроизводилось видео. Среди фотографий поклонники Эванса разглядели фото мужского достоинства.

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