Названо имя ведущего церемонии "Оскар-2025": им станет известный 61-летний комик

Американская киноакадемия официально представила ведущего 97-й торжественной церемонии вручения статуэток "Оскара".

Так, уже в следующем году в ответственный для звезд киноиндустрии день развлекать публику будет ведущий, продюсер и юморист Конан О'Брайен. Его имя объявил генеральный директор американской академии киноискусств Билл Крамер и президент академии Джанет Янг. Об этом также сообщили на официальной странице киноакадемии в Instagram.

"Мы рады и имеем честь, что несравненный Конан О'Брайен будет ведущим церемонии "Оскар" в этом году. Он идеальный человек, который может возглавить наш всемирный праздник кино благодаря своему блестящему юмору, любви к кино и опыту работы в прямом эфире. Его удивительная способность наладить связь со зрителями объединит их, чтобы сделать то, что "Оскар" умеет лучше всего – отдать честь потрясающим фильмам и кинематографистам в этом году", – говорилось в речи создателей шоу Крамер и Янг.

В свою очередь Конан не изменил традицию всех предыдущих ведущих "Оскара" и в соцсети Х оригинально отреагировал на новость: "Америка требовала этого. И в итоге это произошло: новый Cheesy Chalupa Supreme от Taco Bell. Среди остальных новостей – я буду вести церемонию вручения".

К слову, 61-летний Конан О'Брайен является сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Эмми". Он работал над рядом собственных ночных ток-шоу. До этого он работал сценаристом для Saturday Night Live и сериала "Симпсоны". За его плечами есть опыт проведения церемонии вручения наград "Эмми" и MTV Movie Awards. Кроме того, О'Брайен активно записывает свои подкасты.

Интересно, что ведущий и юморист Джимми Киммел, ведущий "Оскар" на протяжении предыдущих четырех лет, отказался от участия в церемонии 2025 года.

Отметим, 97 церемония вручения премии "Оскар" запланирована на 2 марта 2025 года.

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