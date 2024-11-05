Называет себя "алкоблогером" и смешно перепевает хиты звезд: как Клавдий Петрович разрывает Сеть

Своей деятельностью блогер не только развлекает, но и помогает ВСУ.
Украинский шоумен и блогер под псевдонимом Клавдий Петрович недавно стал настоящей звездой TikTok.
Так, Клавдий Петрович регулярно поднимает настроение многомиллионной аудитории своими оригинальными музыкальными видео. Изюминкой творчества артиста стало переделывание украинских и зарубежных хитов на иронический манер. В частности, среди его композиций безумной популярности набирают видео на тематику застолий с высмеиванием серых будних дней. К слову, именно поэтому Клавдий прозвал себя "поющим алкоблогером".
@klavdiy_petrovich Накапала и снова фиалка расквела #клавдийпетрович ♬ оригинальный звук — Клавдий Петрович
@klavdiy_petrovich Утром будет хорошо))) #клавдий Петрович ♬ оригинальный звук — Клавдий Петрович
Кроме того, звезда TikTok в присущем ему юмористическом жанре реагирует и на резонансные общественно-политические события. Как вот недавно после рейда ТЦК на концерте Святослава Вакарчука, Клавдий Петрович переделал текст песни "Відпусти" группы "Океан Эльзы". И в новой обработке песня изменила свой романтический сюжет на шутки об уклонистах. Ролик набрал около 2 млн просмотров.
@klavdiy_petrovich Вакарчук обратился к ТЦК с песней ОТПУСТЫ #клавдийпетрович ♬ оригинальный звук — Клавдий Петрович
@klavdiy_petrovich В лес валит ель #клавдий Петрович ♬ оригинальный звук — Клавдий Петрович
Ироническую составляющую творчества дополняет не менее яркий образ шоумена. Клавдий Петрович в своих видео одевает футболки с забавными принтами и время от времени примеряет странные элементы образа.
@klavdiy_petrovich Грязная как собака Воняет как от козла #клавдий Петрович ♬ оригинальный звук — Клавдий Петрович
В итоге репертуар оригинальных песен насчитывает уже более 85 композиций. Более того, юморист даже придумал, как с помощью собственных шедевров помочь ВСУ. В частности, за донаты предоставляет доступ к сразу всем композициям, которые собрал в одном месте. А также регулярно публикует информацию о сборах на нужды войска.
Напомним, недавно певица Надя Дорофеева воссоединилась со своим коллегой Позитивом и насмешила фанатов реакцией на пополнение в семье певца.
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