Не Алек Болдуин: суд назвал виновного в убийстве украинки Галины Хатчинс на съемках фильма

Суд признал виновной в убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Иржа" с Алеком Болдуином реквизитора фильма Ханну Гутьеррес-Рид.

Присяжные вынесли вердикт в среду, 6 марта, после двух недель свидетельских показаний о нарушении безопасности на съемочной площадке. Именно Гутьеррес-Рид отвечала за оружие, оказавшееся заряженным боевым патроном и которым Болдуин застрелил Гатчинс.

Гутьеррес Рид оправдали по отдельному обвинению в фальсификации доказательств. 26-летней реквизиторше грозит до 18 месяцев тюрьмы после вынесения ожидаемого в апреле приговора, пишет Variety.

Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда / Фото: Associated Press

В настоящее время реквизитора взяли под стражу, где она будет находиться до вынесения приговора.

Ханна Гутьеррес-Рид в зале суда / Фото: Associated Press

Обвинение сосредоточилось на поведении Гутьеррес-Рид как оружейницы, настаивая, что она не выполнила своих обязанностей должным образом. В свою очередь защита Гутьеррес-Рид утверждала перед присяжными, что обвинению не хватает доказательств, чтобы признать оружейницу виновной в неосторожном убийстве.

Однако в ходе судебного процесса обвинение предоставило доказательства того, что реквизитор взяла с собой из дома в Нью-Мексико коробку собственных боеприпасов, которые случайно смешались с холостыми. Поэтому из-за халатности и безответственности Гутьеррес-Рид боевой патрон оказался в реквизитном револьвере, который Алек Болдуин использовал, когда репетировал сцену, во время которой случайно застрелил Галину Хатчинс.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Отметим, что Алек Болдуин в июле тоже предстанет перед судом по делу о непреднамеренном убийстве.

Напомним, что в 2021 году на съемочной площадке ленты "Ржавчина" Алек Болдвин, репетируя сцену, застрелил из реквизитного оружия оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера.

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