"Не буду лечить и спасать": TAYANNA резко высказалась о мужчинах и браке

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

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41-летняя украинская певица TAYANNA откровенно рассказала о личной жизни, неудачной свадьбе и о том, почему больше не хочет выходить замуж.

Артистка призналась, что в свое время была готова кардинально изменить жизнь ради любимого. Она даже приостановила карьеру, поскольку планировала создать семью. Однако до свадьбы дело так и не дошло. После разрыва TAYANNA пришлось заново переосмыслить собственные взгляды на отношения. Теперь она четко знает, каких мужчин не хочет видеть рядом. И главное — больше не стремится любой ценой обрести статус жены.

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«Теперь я хочу конкретики. Если мужчина, то это будет мужчина с конкретными предложениями, который тоже будет подготовлен, которого я не буду лечить и спасать», — заявила певица в эфире проекта «Розмова».

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TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA объяснила, что раньше часто оказывалась в отношениях, где брала на себя роль спасительницы. Вместо того чтобы строить партнерские отношения, она пыталась помочь избраннику разобраться с его проблемами. Теперь артистка отказалась от такого сценария. В частности, она не хочет романов с мужчинами, которые до сих пор находятся в браке, проходят через развод или сами не понимают, чего хотят от отношений.

«Я осуждала себя, думая: черт, тебе 41 год, а ты до сих пор не была замужем, не вышла замуж и не смогла построить отношения», — поделилась артистка.

TAYANNA

После одного из сложных разрывов певица обратилась за помощью к психологу, а впоследствии даже переехала из Киева в Черновцы. Этот период стал для неё возможностью переосмыслить собственные сценарии в отношениях и понять, почему раньше она выбирала именно такие модели поведения.

Напомним, недавно TAYANNA откровенно призналась, почему ушла со сцены и прекратила сотрудничество с Бадоевым.

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