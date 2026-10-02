"Не было любви с первого взгляда": Шоптенко раскрыла правду об австрийце и их романе

Елена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

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Украинская хореограф Елена Шоптенко раскрыла подробности отношений со своим мужем-австрийцем Кристианом и призналась, что их роман развивался совсем не по сценарию любви с первого взгляда.

Недавно Шоптенко впервые публично рассказала о своём избраннике. Им стал австриец Кристиан, который работает в сфере безопасности и кризисного менеджмента. Пара не спешила выносить личную жизнь на всеобщее обозрение. По словам Елены, их чувства формировались постепенно. В конце концов, именно такое спокойное развитие отношений привело их к браку.

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«Могу сказать, что это не была любовь с первого взгляда. Моя любовь к нему росла с каждым нашим общением, с общими событиями, переживаниями и ситуациями. И решение пожениться было принято спокойно и взвешенно», — рассказала хореограф в интервью Viva!.

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Елена Шоптенко с мужем / © marieclaire.ua

Особенно Елену радует отношение мужа к её профессии. Кристиан не просто принимает танцы как важную часть её жизни, но и хочет разделять это увлечение вместе с ней. Именно поэтому он ответственно отнёсся к их свадебному танцу.

«Он искренне хочет, чтобы мы вместе делили эту часть моей жизни, и мне очень приятно, что он хочет быть причастным к тому, чем я занимаюсь. Именно поэтому он так ответственно отнесся к нашему свадебному танцу, и для меня это очень ценно», — поделилась Шоптенко.

Елена Шоптенко с мужем / © marieclaire.ua

Напомним, недавно Елена Шоптенко объявила, что вышла замуж в третий раз, а детали торжества оказались чрезвычайно изысканными.

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