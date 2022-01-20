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Не для слабонервных: Анна Тринчер показала откровенные кадры своей операции по увеличению груди

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Не для слабонервных: Анна Тринчер показала откровенные кадры своей операции по увеличению груди

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official

Звезда записала весь процесс на камеру.

Украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер продолжает и дальше шокировать Сеть.

Артистка поделилась новыми подробностями своей недавней операции по увеличению груди. В этот раз исполнительница опубликовала в своем Telegram-канале "Моя жизнь/Тринчер" короткий ролик из операционной, на котором медики выполняли свою работу.

На видео видно, как Ане разрезали грудь и вставили туда силиконовые импланты.

Осторожно! Следующие снимки могут смотреть только люди, которые достигли 18 лет

Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / © скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / © скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / © скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / © скриншот с видео
Кадры с операционной, на которых Анне Тринчер увеличивали грудь / скриншот с видео

К слову, за то, чтобы увеличить грудь, Анна заплатила шесть тысяч долларов.

Кстати, исполнительница также рассказала, что сама операция по увеличению груди прошла отлично. Она не испытывала никакого дискомфорта. Впрочем, реабилитация проходит тяжело, ведь приходится носить бандаж.

"Операция – это совсем не больно! Вы под наркозом. Вы ничего не чувствуете. Вы уснули и проснулись. А вот реабилитация… Это самый сложный период", – поделилась Аня.

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