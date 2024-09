Не Klavdia Petrivna единственной: кто из украинских звезд прячет лицо и их фото без масок

За последние годы в украинском шоу-бизнесе все чаще появляются артисты, которые стремятся сохранить полную анонимность. Они тщательно маскируются под псевдонимами и причудливыми костюмами, тем самым провоцируя немало слухов вокруг их личностей.

KLAVDIA PETRIVNA

Загадочная певица стала настоящим феноменом и открытием в 2024 году. Так, звезда еще с прошлого года держала интригу и не показывала своего лица. Обычно для видео или публичных выходов она выбирала массивные шляпы и длинные наряды, которые делали ее персону таинственной. В результате она задала новый тренд на украинской сцене.

Однако впоследствии во время своих первых двух сольных концертов в Киеве Klavdia Petrivna все же сняла маски и показалась без шляпы и каких-либо аксессуаров. После этого в Сети разоблачили настоящее имя исполнительницы. Ею стала 19-летняя Соломия Опрышко из Львовской области.

Klavdia Petrivna и Соломия Опрышко

К слову, после раскрытия образа на Klavdia Petrivna посыпалось немало безосновательных оскорблений в сторону ее внешности. Впрочем, ее поддержали звезды украинского шоу-бизнеса и обратились к хейтерам с попыткой объяснить, что не каждый может добиться такого успеха в свои 19 лет.

КилимМен из группы "Kalush Orchestra"

Как известно, загадочный персонаж в коллективе Kalush Orchestra постоянно меняется разными людьми из группы. Впрочем, каждый раз единственное остается неизменным – образ КилимМена. Так, на сцене он всегда отличается от других участников своим костюмом в виде ковра, который скрывает все тело и лицо. Дополняют его образ очки и шляпа.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

К слову, повышенный интерес к образу КилимМена поклонники проявили именно во время "Евровидения-2022", где он зажег сцену конкурса своим энергичным брейкдансом вместе с "Kalush Orchestra". Тогда в Сети выяснили, что харизматичного танцовщика зовут Влад Курочка и он родом из Коломыи. Сейчас талантливому артисту 25 лет, из них половину жизни он посвятил именно танцу.

КилимМен и Влад Курочка

К слову, после блестящего успеха в качестве танцовщика КилимМена, Влад прибег к кардинальным изменениям в карьере и неожиданно запел. В частности, в мае 2023 года он дебютировал с лирической песней "За стежками". Однако на этом КилимМен не остановился и впоследствии положил начало еще одному отдельному сольному проекту под названием Carpetman. И на этом этапе репертуар звезды-инкогнито составляют в основном англоязычные песни, которые каждый раз бьют рекорды по количеству прослушиваний и пересекают отметку в 13 млн прослушиваний.

Солист группы "Kalush Orchestra" Олег Псюк

А вот солист музыкальной группы еще со времен победы Kalush Orchestra на песенном конкурсе "Евровидение-2022" славится своей розовой панамкой. Хоть Олег и не полностью анонимен, однако обычно позирует перед объективами, скрывая часть лица с помощью головного убора или рук.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

В то же время Олег Псюк отмечает, что своеобразный узнаваемый аксессуар является его визитной карточкой не только на сцене, но и в повседневной жизни. Поэтому довольно сложно представить, как выглядит Олег Псюк без панамки. А на архивных кадрах без аксессуара певца просто не узнать.

Олег Псюк

МЮСЛІ UA

Зажигательные ремиксы "Мюслі UA" уже давно покоряют украинскую и иностранную аудиторию и становятся классикой в соцсетях, собирая миллионы прослушиваний. Однако кто стоит за творчеством – до сих пор неизвестно. В частности, группу всегда представляют два человека в черных штанах и худи с капюшоном, которые скрывают свое лицо зелеными масками, а руки – рукавицами такого же цвета.

Таинственная группа отличается своими музыкальными ироническими обработками реальных историй украинцев. В их композициях фигурируют как обычные украинцы, так и политики и их крылатые высказывания, ставшие мемами. Самые популярные хиты "Мюслі UA" — "Скоро буде Паска", "Ukraine is still independent and free", где за основу взяты слова Джо Байдена, "VOVA їBash их Blyad'" и "Добрий день, everybody", посвященная Борису Джонсону. Кроме того, группа в конце прошлого года в сотрудничестве с воином ВСУ Михаилом Скорпионом создала известную песню "За териконами".

Мюслі UA

Несмотря на бешеный успех, инкогнито-артисты никогда не раскрывают своего настоящего имени, аргументируя фишку тем, что их образ является олицетворением всех украинцев и не имеет конкретного лица. Тем не менее, в Сети действительно нет ни одного фото или по крайней мере зацепки, как выглядит группа "Мюслі UA" без маски. Однако поклонники во время концертов все же смогли рассмотреть некоторые детали загадочных персонажей. И они утверждают, что это два голубоглазых мужчины, которые ростом достигают 190 м.

МЮСЛІ UA

DISCOMAN

Загадочный украинский артист под псевдонимом DISCOMAN всколыхнул Сеть своим появлением в 2023 году. Более того, дебютный клип певца "Гендер" впервые появился на странице Олега Винника в соцсетях. Это породило слухи, что бывший продюсер певца Олега Винника Александр Горбенко решил заменить артиста "клоном" и, таким образом, продолжить деятельность с новым исполнителем.

DISCOMAN

Поклонники Олега Винника были озадачены такой новостью на странице кумира, но решили выяснить, кто стоит за образом DISCOMAN, который скрывает свое лицо под массивными очками и копирует прическу звезды. Поговаривали, что "клоном" Винника является певец Геннадий Витер. Такие подозрения возникли при странных стечениях обстоятельств, когда оба артиста присутствовали на одном концерте. При этом как только на красную дорожку выходил DISCOMAN, то исчезал Гена Витер.

DISCOMAN и Геннадий Витер

Впрочем, сам DISCOMAN опровергает все догадки украинцев и уверяет, что он никого не копирует и имеет уникальное творчество, отличающееся от остальных украинских звезд.

Но недавно DISCOMAN сделал неожиданное заявление. Он признался, что готов раскрыть свое настоящее лицо и имя только при полностью собранном во время своего концерта Дворца Спорта в Киеве.

