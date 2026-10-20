"Не могу забрать ее боль": муж Ирины Федишин растрогал до слез словами о жене

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Продюсер Виталий Челнык посвятил жене, певице Ирине Федишин, эмоциональное обращение после потери их нерожденной дочери Вероники и признался, как пытается поддерживать любимую в этот сложный период.

Муж артистки отреагировал на ее откровенное сообщение в соцсетях. Ирина поделилась переживаниями, связанными с утратой ребенка. Особое место в ее сердце теперь занимает песня «Ангелочек». В ней певица находит утешение и чувствует духовную связь с дочерью. Со временем своими чувствами поделился и Виталий. В сообщении в Instagram он обратился к жене и поблагодарил всех, кто поддерживает их семью.

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Сообщение Виталия Челнока

Продюсер признался, что, по словам любимой, стоит гораздо больше боли, чем можно передать текстом. Он поблагодарил Ирину за откровенность и за то, что она решилась рассказать о личной трагедии, несмотря на тяжелые эмоции. Отдельно мужчина обратился к подписчикам, чьи молитвы и слова поддержки стали важны для супругов.

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«Ибо даже самому сильному человеку иногда нужно почувствовать, что он не один. Моя Ира действительно сильна. Но она, прежде всего, мама, сердце которой переживает наибольшую боль. И жена, которую я очень люблю… Я не могу унести ее боль, но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше», — написал Виталий Челник.

Сообщение Виталия Челнока

Он также поделился самым заветным желанием снова видеть жену счастливой. Виталий призвал людей ценить своих близких, не откладывать тёплые слова на потом и чаще говорить друг другу о любви. Ведь в моменты, когда кажется, что сил больше нет, поддержка родных может стать опорой.

Напомним, недавно Машу Ефросинину разнесли за видео, где она, расчесываясь в халате, поддерживала Ирину Федишин.

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